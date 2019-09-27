Volovan nedir? Volovan nasıl yapılır? Çilekli volovan tarifi malzemeleri

Yağlı hamur olarak da bilinen dondurulmuş milföy hamurlarından yapılan volovan, görünüşüyle dikkatleri üzerine çeken bir lezzet. Volovanları hem tatlı hem de tuzlu iç harçlarla arzu ettiğiniz şekilde hazırlayıp özellikle davet sofralarına hazırlayabilirsiniz. Peki, volovan nedir? Volovan nasıl yapılır? Volovan için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Malzemeler

6 adet milföy hamuru

10-12 adet çilek – dilimlenmiş

2 yemek kaşığı krem peynir

2 yemek kaşığı çilek reçeli

Üzeri için Malzemeler

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı su

Süslemek için Malzemeler

Pudra şekeri

Volovan nasıl yapılır?

Bir kapta krem peyniri ve çilek reçelini iyice karıştırın. Çilekleri boylamasına dilimleyin.

Milföy hamurunun kenarlarından yaklaşık yarım santim kadar kalacak şekilde iç kısmına bıçakla çizik atın. Çerçeve gibi görünmesi gerekiyor. Çerçevenin iç kısmına çatalla delikler açın ve fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin.

Milföyler pişince orta kısmını çatalla bastırın ve üzerine krem peynirli karışımdan yayın, üzerine çilek dilimlerini yerleştirin. Bir kasede yumurta sarısı ve su çırpın. Bir fırça yardımı ile yumurtalı karışımı hamurun kenarlarına sürün ve 200 derece önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin.

Tatlı soğuyunca üzerine pudra şekeri serpip servis edin.