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Volovan nedir? Tavuklu volovan nasıl yapılır?

Son dönemde neredeyse herkes "Volovan nedir?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte, dillere destan tavuklu volovan tarifi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 21:05
Volovan nedir? Tavuklu volovan nasıl yapılır?

Son dönemde neredeyse herkes "Volovan nedir?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte, dillere destan tavuklu volovan tarifi.

Volovan nedir?

Volovan, Fransa'ya özgü milföy hamuruyla hazırlanan bir börek türüdür. Puf böreğine benzeyen yuvarlak bir şekle sahip olan volovan sebzeli ya da etli olarak hazırlanır.

Tavuklu volovan nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 8 adet milföy hamuru
  • 1 adet yumurta sarısı
  • Yarım kilo tavuk göğsü
  • 2 kaşık zeytinyağı
  • 10 adet mantar
  • 1 küçük boy soğan
  • 2 yemek kaşığı dilimlenmiş yeşil zeytin
  • 2 yemek kaşığı konserve mısır
  • 1 paket süt kreması
  • 100 gram rendelenmiş kaşar
  • Tuz
  • Karabiber 

Volovan hazırlamak için iki adet farklı boyutta yuvarlak kurabiye hamuruna ihtiyacınız var.

Bir tepsiye yağlı kağıt serin.

4 adet milföy hamurunu büyük kurabiye kalıbıyla kesip tepsiye alın.

Kalan 4 adet milföy hamurunu ise bir boy küçük yuvarlak kalıpla kesin.

Bu 4 halkayı tepsidekilerin üzerine dizin.

İki katlı olarak hazırladığınız milföyün üzerini fazla kabarmaması için çatalla delin.

Ardından milföyleri fırına sürün ve kızarıncaya kadar pişirin.

Hamurlar fırında kızarırken siz iç harcı hazırlayabilirsiniz.

2 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alın.

Soğanları soteleyin.

Ardından tavaya mantarları ekleyip biraz soteleyin.

Mantarların ardından tavaya tavukları ekleyin.

Tavuklar sotelenince karışıma mısır, zeytin, baharatlar ve kremayı ekleyin.

Kıvam alan iç harcın altını kapatın.

İç harcı fırından aldığınız milföylerin içerisine doldurun.

Harcın üzerine kaşar peynirini serpiştirin.

Yumurta sarısını volovanların kenarlarını sürün ve yemeğinizi bir kez daha fırına sürün.

Volavanlar kızarınca fırından alın.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 21:05
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