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Dünya Volodimir Zelenski imzaladı! Ukrayna'da yeni dönem
Dünya

Volodimir Zelenski imzaladı! Ukrayna'da yeni dönem

Yeniakit Publisher
2024-04-16 22:37:00 -
Volodimir Zelenski imzaladı! Ukrayna'da yeni dönem

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkede askeri seferberlik şartlarını sıkılaştıran yasayı onayladı.

Ukrayna Parlamentosunun internet sitesinde, Zelenskiy'in seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesine yönelik yeni seferberlik yasasını imzaladığı belirtildi.

Yasa resmi olarak yayımlandıktan 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

Ukrayna Parlamentosu, 11 Nisan'da askeri seferberlik şartlarını sıkılaştıran yasa tasarısını kabul etmişti.

Sıkılaştırılmış seferberlik yasası

Yasaya göre, seferberlik sırasında 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin her zaman bir askerlik kayıt belgesi taşımaları, bir askerlik sicil ve kayıt bürosu temsilcisinin veya bir polis memurunun talebi üzerine bunu göstermesi gerekecek.
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Erkekler ayrıca bir sınır geçiş noktasında veya sınır bölgesinde bir sınır görevlisinin talep etmesi halinde askeri kayıt belgesini göstermek zorunda olacak.

Ayrıca yurt dışında olup da askerlik kayıt belgesi olmayanlar yeni pasaport alamayacak.

Yasa yayınlandıktan sonra askerlik hizmetiyle yükümlü tüm kişilere 60 gün içinde ikamet adreslerini, iletişim bilgilerini ve askeri kayıt verilerini güncelleme zorunluluğu getirilecek.

18-60 yaş arası askerlik hizmetinden sorumlu kişiler, ancak askerlik sicil bilgilerini güncellemeleri halinde Ukrayna'nın yabancı diplomatik kurumlarında konsolosluk hizmeti alabilecek.

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