Volkswagen'in ardından Türkiye'ye bir dev yatırım daha

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 2020 yılında Airbus’ın, Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Turhan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla düzenlenen “A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni”nde yaptığı konuşmada, Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Alınacak 114 uçağın değeri 20,9 milyar ABD doları"

Airbus ile sivil ve askeri havacılıkta iş birliği temelinde yaklaşık 30 yıldır başarılı çalışmalar yürütttüklerini aktaran Bakan Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Hava Yolları filosunda bulunan 344 uçağın 170 tanesi Airbus firması tarafından üretilmiştir. Ayrıca Airbus firmasına sipariş verilen ve önümüzdeki yıllarda teslim alınması planlanan 84 adet A321 NEO ve 5 adedi opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 uçağı bulunmaktadır. 2024 yılına kadar parça parça teslim alınacak olan toplam 114 uçağın 2019 değeri ile liste fiyatı yaklaşık 20,9 milyar ABD dolarıdır. Airbus, THY’de olduğu gibi diğer bir stratejik kuruluşumuz olan TÜRKSAT ile de önemli ilişkiler içindedir. 2017 yılında, Türksat 5A ve Türksat 5B haberleşme uyduları ana sözleşmesi Türksat ile Airbus arasında imzalandı. Airbus, Eurostar E3000 platformunun en yeni elektrikli yörünge yükseltme sürümüne dayanan Türksat 5A ve 5B telekomünikasyon uydularını, sırasıyla 2020 ve 2021’in ilk çeyreklerinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz. Ayrıca Türk Uzay Ajansımızın da Airbus ile önümüzdeki dönemde, araştırma, geliştirme ve ticari konuları içeren bir iş birliği yapmasını planlamaktayız."

"Airbus’ın 2,5 milyar dolarlık yatırım yapması bekleniyor"

Airbus ile ilişkilerinin bunlarla sınırlı olmadığını ifade eden Turhan, şu bilgileri verdi:

"Türkiye, Airbus’ın dördüncü en büyük müşterisi olarak, 9 havayolu işletmesinde, 270 civarında yolcu ve yük uçağıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Airbus, Türkiye'de 7 büyük sanayi ortağına ve yan kuruluşuna da sahiptir. 2020 yılında Airbus’ın, Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyar dolarlık yatırım yapması ve 2030'da bu rakamın 5 milyar doların üzerine çıkması beklenmektedir. Bu yatırımların somut getirileri olarak bugün uçan her ticari ve askeri Airbus uçağının Türk tedarikçileri tarafından üretilen parçaları bulunmaktadır. Türk tedarikçiler ayrıca, A350 XWB ailesi için aileronlar ve bazı ticari ve askeri uçak platformu için kontrol yüzeyleri gibi kritik parçaların tasarım ve üretim sorumluluklarını üstlenmektedirler."

"TUSAŞ ve Airbus'ın anlaşması önemli"

Turhan, tüm bunların yanında, sağlık hizmetlerinden iş havacılığında kullanılan araçlara, nakliye uçaklarından genel amaçlı arama kurtarma helikopterlerine varıncaya kadar pek çok alanda Airbus imzasını görmenin mümkün olduğunu ifade ederek, bu tablonun iş birliği temelinde yapılacak çalışmalarla kendilerini çok daha ilerilere taşıyacağını söyledi.

Bu kapsamda, TUSAŞ ve Airbus’ın Eylül 2018'de yaptığı anlaşmayı önemli bulduklarını aktaran Turhan, anlaşmayla Airbus için hareketli parçalar gibi uçağın ikincil yapılarında araştırma ve deneyler geliştirmek ve birlikte çalışma yapmanın amaçlandığını belirtti.