0553 313 94 23

Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi

Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye fabrikası haberi sonrası dünyanın en büyük yapı ve demir yolu şirketlerinden China Railway Group Limited'in pazarlama departmanı müdürü Yamin Bu'dan Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:38
Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi

Dünyanın en büyük yapı ve demir yolu şirketlerinden China Railway Group Limited'in (CREC) pazarlama departmanı müdürü Yamin Bu, Türkiye'deki demir yolu potansiyeli ve olası iş birliklerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, demir yolları, metro ve yüksek hızlı tren hatlarını geliştirme noktasında oldukça istekli olduğunu ifade etti.

Bu, "Biz de dünyanın en büyük inşaat grubuyuz ve yüksek hızlı tren hattı yapımı konusunda çok tecrübeliyiz. Şirketimiz tarafından çok sayıda hızlı tren hattı inşa edildi ve Çin'deki demir yollarının üçte ikisinden de biz sorumluyuz." diye konuştu.

Çin'in yanı sıra diğer ülkelerde de genişlemeyi sürdürdüklerini belirten Bu, Macaristan'ı Sırbistan'a bağlayan yüksek hızlı tren projesinin Macaristan bölümünü üstlendiklerini bildirdi.

Alman otomotiv devi Volkswagen resmen Türkiye'de! İşte şirketin merkezi...

Moskova'dan Kazan'a hızlı tren hattı için Ruslarla danışmanlık sözleşmesi yaptıklarını aktaran Bu, "Kışları çok soğuk geçen Çin'in kuzey bölgesinden oldukça karmaşık jeolojik koşullarla da başa çıkmak zorunda olduğumuz Tibet Platosu'na kadar birçok alanda yüksek hızlı demir yolları inşa ettik. Bu yüzden oldukça deneyimliyiz." ifadelerini kullandı.

"Hükumet ve iş dünyasındaki tüm fırsatları..."

Yamin Bu, Türkiye pazarını iyi bir fırsat olarak gördüklerine işaret ederek, "Türkiye pazarında gerçekten büyük potansiyeller olduğunu görüyoruz. Burada demir yolunun geliştirilmesi noktasında da büyük bir talep olduğunu biliyoruz. Bu yüzden burada olmanın iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Hükumet ve iş dünyasındaki tüm fırsatları ve ortaklıkları memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.


Şirketin Türkiye'ye yönelik şu an için özel bir planı olmadığını aktaran Bu, "Rekabetçi potansiyele sahip Türk şirketleriyle iş birliği yapılması gerektiği konusunda genel bir stratejimiz var. Çünkü Türk şirketlerinin demir yolu inşası konusunda iyi bir sicile sahip olduğunu biliyoruz. Kaynakları her alanda paylaşabilir, böylece burada proje yapmak için çok iyi bir takım oluşturabiliriz." şeklinde konuştu.

Bu, Türkiye ile Çin hükumeti arasında demir yolu konusunda olası iş birliğine ilişkin de, "Türkiye ve Çin hükumeti arasında genel iş birliği çerçevesinde müzakere yapıldığını anlıyoruz. Sanırım hala müzakere ediyorlar. Fakat hükumet adına konuşmam doğru olmaz, ben burada sadece şirketimi temsil ediyorum." dedi.

"Demir yolu transit sistemleri için büyük bir talep..."

İstanbul’da geçen hafta düzenlenen "Çinli İşletmelerin Başarı Hikayeleri Fuarı"na katılmalarının da kendileri açısından önem taşıdığını vurgulayan Bu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da gerçekleşen bu fuarda olmamızın sebebi burada büyük bir potansiyel görmemiz... Yerel pazara girmek istiyoruz. Gelecekte demir yolu yapımı, şehirler arası ve şehir içi demir yolu transit sistemleri için büyük bir talep olduğunu biliyoruz. Bu yüzden buradayız. Buradaki fırsatları keşfetmek istiyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 12:38
  1. İstanbul
  2. Tibet Platosu
  3. Volkswagen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İŞKUR kamu kurum ilanları İŞKUR özel sektör iş ilanları
    1. İŞKUR kamu kurum ilanları İŞKUR özel..
    2. Volkswagen'in ardından bir dünya..
    3. Krizlerle gündemden düşmeyen..
    4. Erzurum'da tarihi kale keşfedildi!
    5. İstanbul'daki barajlardan kötü haber!..
    6. Ankara'da havai fişekler yangına neden..
    7. AYM'den tepki çeken Sırrı Süreyya..
    8. Suriye Rusya’nın silah test üssü!
    9. Abdurrahman Dilipak’tan ‘FETÖ..
    10. Depremde hasar gören minarenin..
    11. Süt fiyatlarına zam yapıldı!
    12. Zalimler ya masada, ya da sahada..
    13. CHP’li belediye Emir Başer’i garson..
    14. NATO gemileri Çanakkale'de
    15. Galatasaray eski Başkanı konkordato..
    16. ﻿Erdoğan istese Mursi desteğini..
    17. Isparta Keçiborlu TOK kentsel dönüşüm..
    18. Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    19. Mısır gösterilerinin mimarı ilk kez..
    20. Milletvekilinin evinde intihar..
    21. ABD'de bombardıman uçağı düştü: 7 ölü
    22. Araştırma görevliliğine atamalarda 35..
    23. Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu..
    24. ABD'den şaka gibi güvenli bölge..
    25. İran, Irak'a sınır kapılarını kapattı!
    26. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura..
    27. Her şey sosyal medyada bir 'an' için..
    28. Terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe:..
    29. Büyük kulüpler sezona kötü başlangıç..
    30. 'Uzay enkazı' insanlığın keşif..
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor