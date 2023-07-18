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Otomotiv Volkswagen zor günler geçiriyor
Otomotiv

Volkswagen zor günler geçiriyor

Yeniakit Publisher
2023-07-18 02:48:00 -
Volkswagen zor günler geçiriyor

Alman otomobil devi Volkswagen, ekonomik anlamda zor günler geçirdiklerini duyurdu. Şirket önlem olarak kemer sıkma politikasına gidecek.

Alman otomobil devi Volkswagen, güncel ekonomik koşullardan etkilenen şirketler arasında yer alarak ekonomi politikalarında yapılandırmalara gideceğini açıkladı. Piyasa koşullarının olumsuz etkilerinden sıyrılmak amacıyla kemer sıkacaklarını açıklayan CEO, bu hususla ilgili gerekli talimatların verildiğini ifade etti. İşte detaylar

Alman şirketin CEO’su Thomas Schäfer, son dönemde gerçekleştirilen toplantılarda, güncel koşullar sebebiyle sert bir dönemi yaşadıklarını ifade etti. “Çatı yanıyor!” gibi sert söylemlerle bu görüşünü destekleyen CEO, milyonlarca euroluk tasarruflar sağlamak adına birim yöneticilerine talimat verdiğini ifade etti. İlerleyen sürecin, Volkswagen için son derece zorlayıcı nitelikte olacağını ifade eden Schäfer, gerekli önlemlerin şu andan itibaren hızlıca alınması gerektiğini vurguladı.

Ekonomi dünyasında yaşanan bu gerilmelerin sebebi şüphesiz hammaddelerde ve nakliye sürecinde karşılaşılan maliyet artışlarına dayanıyor. Söz konusu sorunların kısa vadede çözülemeyeceğini öngören CEO, üç yıllık periyotta on milyon euroluk bir tasarruf değerini amaçlayarak önlem almaya başladıklarını belirtti. Ayrıca rakip şirketlerin pazardaki paylarını arttırmalarıyla birlikte kazançları da sınırlanan Volkswagen, özellikle Çin gibi satışların düşüşte olduğu ülkelerde satışları arttırmayı hedefleyen politikalar izleyecek.

Peki, sizler Alman otomobil devinin karşı karşıya kaldığı bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce uygulanacak kemer sıkma politikaları, şirket faaliyetlerini nasıl etkileyecek? Rakiplerin pastadan almış oldukları payı, tekrardan kendi kasasına aktarabilecek mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

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