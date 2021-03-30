  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Volkswagen yanlışlıkla paylaştı! Her şey ifşa oldu
Dünya

Volkswagen yanlışlıkla paylaştı! Her şey ifşa oldu

Alman otomobil üreticisi olan Volkswagen'in Kuzey Amerika biriminin adının Voltswagen of America olarak değiştirmeyi planladığı ortaya çıktı. Şirketin duyuruyu yanlışlıkla internet sitesi üzerinden yapması dikkatlerden kaçmazken açıklama çok geçmeden kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 11:21:00 -
Volkswagen yanlışlıkla paylaştı! Her şey ifşa oldu

Alman şirket dün internet sitesinde yanlışlıkla yaptığı paylaşımda şirketin Kuzey Amerika biriminin adının Voltswagen of America olarak değiştirilmesinin planlandığını kaydetti. Duyurunun, olması hedeflenenden 1 ay erken yapıldığı belirtiliyor.

Şirketin internet sitesinde yer alan 29 Nisan tarihli açıklamada yer alan bilgi daha sonra geri çekildi. Volkswagen sözcüsü ise bilgi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Mayıs ayından itibaren geçerli olması planlanan değişiklik ile Alman şirketin elektrikli araçlarının Voltswagen markası altında olacağı ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
yeniakit.com.tr’ye konuşan Doç.Dr. Cihat Yaycı: Türkiye Montrö’yü uygulamalı
Gündem

yeniakit.com.tr’ye konuşan Doç.Dr. Cihat Yaycı: Türkiye Montrö’yü uygulamalı

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne yönelik tartışmaları yeniakit.com.tr’ye değerlendiren eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı ve BAU ..
Yunan'ın uykuları kaçacak! ULAQ SİDA Akdeniz'e iniyor
Teknoloji

Yunan'ın uykuları kaçacak! ULAQ SİDA Akdeniz'e iniyor

Meteksan Savunma ile Ares Shipyard tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİDA), Antalya sahillerinde atışlı test faaliye..
Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim duyurusu
Gündem

Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim duyurusu

Koronavirüs risk haritasının güncellenmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimle ilgili açıklama geld..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay