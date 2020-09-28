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Otomotiv Volkswagen ID.4 yola çıkmaya hazır
Otomotiv

Volkswagen ID.4 yola çıkmaya hazır

Volkswagen’in tamamen elektrikli ilk SUV modeli markayı dünyanın en büyük segmenti kompakt SUV sınıfında temsil etmeye hazır.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 09:05:00 -
Volkswagen ID.4 yola çıkmaya hazır

Doğadan ilham alan net ve akıcı tasarımıyla sıra dışı bir aerodinamik yapıya sahip model birçok fonksiyonu sürekli geliştirilebilen bir yazılıma sahip. IQ. Drive yarı otonom sürüş asistan sistemleriyle daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunan ID.4’te, 10 inçlik, sesli kontrol özelliğine sahip dokunmatik ekran ve kokpit boyunca uzanan akıllı ID.Light konsepti standart olarak sunuluyor. İlk olarak sınırlı sayıda üretilecek ID.4 1ST ve ID.4 1ST Max versiyonlarının ikisi de ID.4 Pro Performans temeline dayanarak 204 PS güç üretirken 520 km’ye kadar menzil sunuyor. ID.4, Türkiye’de satışa sunulacak ilk tam elektrikli Volkswagen modeli olacak. Volkswagen, 2029 yılına kadar 75 civarında tamamen elektrikli model piyasaya sürmeyi ve bu dönemde yaklaşık 26 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor

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