Volkswagen, harekat nedeniyle fabrika kararını askıya aldı Volkswagen, Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek Türkiye'de fabrika kurma kararını askıya aldı.

Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizlemek için geçtiğimiz hafta çarşamba günü TSK, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. Türkiye'nin bu kararına başta ABD, Almanya ve Fransa gibi YPG'den desteğini esirgemeyen ülkeler ise karşı çıktı. Volkswagen fabrika kararını durdurdu Volkswagen'in, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'de fabrika kurma kararını ertelediği iddia edilmişti. Marka sözücüsü, söz konusu haberi doğruladı. Manisa'ya fabrika kurma kararını erteledikleri haberi ajanslara düşen Volkswagen yeni bir açıklama yaptı. Şirketin sözcüsü haberleri doğrulayarak, yönetim kurulu kararıyla fabrika kararının ertelendiğini tekrarladı. Sözcü, Türkiye'nin Suriye'ye girmesini de titizlikle takip ettiklerini ve endişeyle izlediklerini de sözlerine ekledi.

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