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Volkswagen, harekat nedeniyle fabrika kararını askıya aldı

Volkswagen, Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek Türkiye'de fabrika kurma kararını askıya aldı.

15 Ekim 2019 Salı 13:33
Volkswagen, harekat nedeniyle fabrika kararını askıya aldı

Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizlemek için geçtiğimiz hafta çarşamba günü TSK, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.  Türkiye'nin bu kararına başta ABD, Almanya ve Fransa gibi YPG'den desteğini esirgemeyen ülkeler ise karşı çıktı.

Volkswagen fabrika kararını durdurdu

Volkswagen'in, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'de fabrika kurma kararını ertelediği iddia edilmişti. Marka sözücüsü, söz konusu haberi doğruladı. Manisa'ya fabrika kurma kararını erteledikleri haberi ajanslara düşen Volkswagen yeni bir açıklama yaptı.

Şirketin sözcüsü haberleri doğrulayarak, yönetim kurulu kararıyla fabrika kararının ertelendiğini tekrarladı.

Sözcü, Türkiye'nin Suriye'ye girmesini de titizlikle takip ettiklerini ve endişeyle izlediklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 13:33
  1. Manisa
  2. Volkswagen
  3. Türkiye'de fabrika

YORUM YAZ

  • Mehmet karaMehmet kara17 dk önce
    Yapılacak hareket şu Alman markalarına ilave ek vergi okadar
  • madencimadenci22 dk önce
    kurmayn kardeşim size güenip yola mı çıkılır
  • CanerCaner25 dk önce
    Sayın merkel iyice kudurdun hırsın başını yiyecek,unutma burda zararlı çıkacak sizsiniz.
  • ................28 dk önce
    Endişe ile izlemeye devam edin...Zorla kimseye yatırım yap demeyiz..Siz bize muhtaçsınız biz size değil...Ah benim ülkemin insanları da sizler kadar duyarlı olsa da sizin modelinize ambargo uygulasalar görürüm ben sizi de ..Ama bizim halkımız sizin kadar duyarlı değil böyle şeylere..Rahatlarını daha çok düşünüyorlar..
  • Ali Ali 31 dk önce
    Buna verilecek en iyi cevap, yerli elektrikli arabamızı bir an önce yapıp, seri üretimini AB'nin rekabet edemeyeceği şekilde ucuza malederek dünyayasatmaktır...
  • Kaktus SydneyKaktus Sydney31 dk önce
    Askiya alsinlar, rizgi veren Allah Volkswagen degil; bundan sonra Volkwagen e binmek yok!

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