Volkswagen Grup'un yeni markasının ilk modelleri belli oldu

Volkswagen Scout CEO'su Scott Keogh Automotive News'e verdiği demeçte, Scout'un ilk elektrikli kamyonet ve SUV'unu 2024'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sürme yolunda ilerlediğini söyledi.

Keogh, "Ürünün tasarımının yüzde 85, 90, 95 oranında tamamlandığını söyleyebilirim" dedi ve dış tasarımın tamamlandığını vurguladı.

Scout, mayıs ayında eski Stellantis tasarımcısı Chris Benjamin'i dayanıklı EV serisinin tasarımına liderlik etmesi için işe aldı. Benjamin son Jeep ve Ram modelleri üzerindeki çalışmalarıyla tanınıyor.

Keogh, Benjamin'in "parmak izlerinin bugün mevcut olan en sevilen off-road araçlarının çoğunun üzerinde olduğunu" söyledi. Markanın lideri, Benjamin'in "Scout için tasarımın bir sonraki bölümünü" tanımlayacağını açıkladı.



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VW (ve Audi) araçlarının çoğu ABD'ye uyarlanmış Avrupa modelleri olsa da Scout marka EV'ler pazar için özel olarak tasarlanacak.

'SIFIRDAN TARASARLANDI'

Keogh, "Bu tamamen benzersiz bir platform. Sıfırdan tasarlandı ve geliştirildi" dedi. Ayrıca Volkswagen'in MEB platformunun modifiye edilmiş bir versiyonu olacağı yönündeki söylentileri de yalanlayarak "Bu yüzde 100 yetenekli, Amerikan, sağlam, eksiksiz bir platform" ifadelerini kullandı.

Marka "büyük bir B SUV" ve ardından elektrikli bir pick-up piyasaya sürecek. Bu segmentlerin ABD'deki en kârlı iki segment olduğu da vurgulandı.

Birçok marka gibi "yoldan çıkmak" yerine, Scout başlangıçta bu iki modele odaklanacak. Keogh, markanın bunu başaracağını, ancak ilk iki elektrikli araçla ilgili olarak hâlâ bitirilmesi gereken çok şey olduğunu söyledi.

Scout, SC montaj tesisinin inşaatına 2024 yılının başında başlamayı planlıyor. Scout, faaliyete geçtikten sonra yılda 200 bin elektrikli araç üretmeyi hedefliyor. Marka, kısa bir süre sonra teslimatlarla birlikte 2026'da üretime başlamayı planlıyor.

Marka, Ford Bronco veya Chevy Blazer'dan bile önce Jeep'e ilk gerçek rakiplerden birini inşa etmesiyle tanınıyor. Scout'un kökleri 1960'ların başlarına kadar uzanıyor ve sağlam 800 SUV ve pikap, bugün sokaklarda gördüğümüz araçların yolunu açıyor.

VW, 2021 yılında Scout'un haklarını satın aldı ve daha sonra sağlam markayı tamamen elektrikli olarak yeniden dirilteceğini doğruladı.

Keogh, "Scout ikonik olarak sağlam bir SUV markası olduğu için, hayata geçireceğimiz şey de bu olacak" dedi.