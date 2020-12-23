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Otomotiv Volkswagen CEO'su: Apple Toyota'dan daha tehlikeli olur
Otomotiv

Volkswagen CEO'su: Apple Toyota'dan daha tehlikeli olur

Alman otomobil devi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın otonom araç sektörüne girişini değerlendirerek, "Apple'ın araba üreterek rakip olması, Toyota'dan daha tehlikeli olur" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 21:08:00 -
Volkswagen CEO'su: Apple Toyota'dan daha tehlikeli olur

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, teknoloji devi Apple'ın otonom araç sektörüne girişi yönündeki haberleri değerlendirdi. Diess, Apple'nin otomobil üretimine girmesine saygı duyduğunu belirterek, "Apple'ın araba üreterek rakip olması, Toyota'dan daha tehlikeli olur. Erişim ve iletişim bakımından bütün otomobil şirketlerinden önde olacaktır" diye konuştu.

"Zor durumda olan otomobil sektörü yeni katılımlarla daha da zora düşebilir"

Nokia'nın da pazara gireceğini bildiklerini ifade eden Diess, "Otomobil sektörü bir değişimin arifesinde bulunuyor. Sektörün geçmişteki hatalarından ders alması lazım. Şirketlerin sektörümüze girmeleri heyecan verici bir durumdur. Sektöre yeni beceriler, değişimler kazandıracaklardır. Değişimi hızlandıracaktır. Zor durumda olan otomobil sektörü yeni katılımlarla daha da zora düşebilir. Sonunda dünyanın en değerli şirketi Tesla veya Volkswagen olacaktı" dedi.

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