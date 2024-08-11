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Spor Volkan Demirel’in yeni durağı belli oldu!
Spor

Volkan Demirel’in yeni durağı belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-08-11 15:23:00 -
Volkan Demirel’in yeni durağı belli oldu!

Teknik direktör Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu.

Son olarak Hatayspor'da görev yapan, sezonun sonunda ayrılan teknik direktör Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu.

Volkan Demirel'in yeni sezonda tv100'de yorumculuk yapacağı öğrenildi.

Ersin Düzen'in sunacağı programda Volkan Demirel'in yanı sıra Tümer Metin ile Ümit Karan'ın da olacağı belirtildi.

Futbolun 100'ü isimli program yarın gece saat 23.30'da ekrana gelecek.
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