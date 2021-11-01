Volkan Demirel'in karısından Cadılar Bayramı için "fetva"

Türkiye’de Batı özentisi kesim, Noel'den sonra “Cadılar Bayramı” kutlamalarını da es geçmemeye başladı. Garip kıyafetlerin giyilip saçma sapan hareketlerin yapıldığı bu Cadılar Bayramı'nda ünlü isimlerin kimi tonlarca para harcayıp yurt dışındaki partilere katılırken kimi de kendi aralarında sözde etkinlik yaptı. Eski Fenerbahçe kalecisi ve futbol yorumcusu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel de Cadılar Bayramı kutlamalarını sosyal medya hesabından yayınlayanlar arasında yer aldı. Cadılar Bayramı kutladığı için kendisine yöneltilen eleştirilere tahammül gösteremeyerek hazımsızlığını da ortaya koyan Demirel, kutlamanın eğlenceden ibaret olduğunu ileri sürüp "dinin yozlaşmasının dert edilmemesi gerektiği" herzesini yumurtladı.

“Din”den bahsederken “dininizin”, ekonomiden dem vururken “ekonomimizin” dedi

"Aslında Cadılar Bayramı kökeni hristiyanlık öncesine, paganizme dayanıyor diye uzun uzun başlayacağım ama vallahi üşendim. Popüler kültür şeyi işte. Eğlenceli, seviyoruz. Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin." ifadelerini kullanarak sapla samanı karıştıran Demirel’in “din”den bahsederken “dininizin”, ekonomiden dem vururken ise “ekonomimizin” kelimelerini seçmesi ise neyin ne olduğunu bütün çıplaklığıyla ortaya koydu.