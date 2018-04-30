Volkan Demirel'den Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama!

Beşiktaş ile oynanan ve yarım kalan maçta yaşananları "Akıl alır şeyler değil" diye değerlendiren Volkan Demirel, "15-16 yıldır bu takımın kaleciliğini yapıyorum; Fenerbahçe taraftarı, ona herhangi bir Fenerbahçeli futbolcu, hocamız, teknik heyetten birileri veya bir görevli kenardan “Yapma” diyorsa, bu uyarıyı dikkate alır ve Fenerbahçe’ye bu tür zararlar verecek bir şey yapmaz. O gün ben sahada takım arkadaşlarımla birlikte tribünlere uyarılar yaptım, “Atmayın” dedim. Olaylar devam etti. Bunlar Fenerbahçeli değil; korner köşelerinde ve yukarıda bazı kısımlarda konuşlanan provokatörler. Kötü niyeti olmayan birçok taraftar da o anın galeyanıyla bu provokasyondan haliyle etkilenmiş ve o şahısların gazabına uğramış olabilir. Fenerbahçe’ye kasti olarak zarar vermeye çalışan bu şahısların açılan soruşturma kapsamında iyice araştırılmasını istiyorum. Ayrıca; herkesin kendi kulübünün PassoLig kartını taşıması, bence önemli bir önlem niteliğinde." dedi.



"BENİM OLAYIMLA TOLGA ZENGİN'İN OLAYI AYNI DEĞİL"



Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin ile taraftarlar arasındaki tartışmaya değinen tecrübeli file bekçisi, "Benim milli takımı bırakmamla Tolga’nın taraftarlarla atışma olayını aynı görenler var ama değil. Neden? Ben, milli takım formasıyla sahaya çıkıyorum ve bana hakaret eden, milli takımı desteklemeye gelen insanlar. Ben bunu kaldıramam, kaldırırsam Tolga gibi tribüne giderim. Olay da başka yerlere gider. Sonuç olarak hem ben zarar görürüm hem de milli takım. Bu yüzden, milli eldivenleri bıraktım. O günden sonra milli takımın İstanbul sınırları içinde maç oynadığını görmedik. İşte bu bir milattır. Evet, ben milli takım kariyerimi bitirdim ve bunu isteyerek de bitirmedim, yapmam gerekeni yaptım. Ben yaşadığım olaylarda kimseyi örnek göstermiyorum." ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ'IN BU TAVRI, FUTBOLU GÖLGEDE BIRAKIYOR"



"Beşiktaş maçının sonucunun sahada belirlenmesini isterdik" diyen Volkan demirel, "Beşiktaş’ın bu tavrı, futbolu gölgede bırakıyor. Geçmişte bu tür olaylar bizim başımıza da geldiğinde, biz Fenerbahçe formasıyla sahadaki yerimizi almayı becerdik. Beşiktaş’tan da bunu beklerdik. Biz 3 Mayıs günü rakibimizi bekleyeceğiz. Sahada maçımızı yaparak final biletini almak isteriz. Rakibin hükmen mağlubiyeti sonrası finale çıkmak futbol adına bizi de pek sevindiren bir durum değil. Sahada, maçın kaldığı yerden mücadelemizi verdikten sonra, biz kazansak onlar bizi tebrik edecek; onlar kazandığı takdirde ise biz onları tebrik edecektik. Neler olacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz." diye konuştu.



"SONUNA KADAR ŞAMPİYONLUKLARIN ADAYIYIZ"



"Daha iyi yapabileceğimiz şeyler var; bunu biliyoruz. Biz sonuna kadar şampiyonlukların, kupaların adayıyız." diyen Volkan Demirel, "Rakiplerimiz zor maçlar oynayacak, bizimse biraz daha kolay diyebileceğimiz türden mücadelelerimiz olacak. Son dakikaya kadar bu işi götüreceğiz ve inşallah son dakikada da golü biz atarız." sözleriyle şampiyonluk için umutlu konuştu.