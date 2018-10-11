THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Volkan Demirel sonrası Fenerbahçe'nin yeni kaptanı belli oldu

Aldığı kötü sonuçlarla taraftarın tepkisini çeken Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, yeni kaptan olacak.

11 Ekim 2018 Perşembe 16:58
Volkan Demirel sonrası Fenerbahçe'nin yeni kaptanı belli oldu

Lig ve Avrupa’da kritik bir süreçten geçerek zor günleri aşmaya çalışan Fenerbahçe’de yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Kaptan Volkan Demirel’in kadro dışı kalması ve Mehmet Topal’ın şanssız sakatlığı sonrası kadro içerisinde kimin liderliği üstleneceği konusu öne çıktı.
 
Sezon başından beri takımın en istikrarlısı olan ve artan performansıyla da alkış alan HasanAli Kaldırım’ın ismi öne çıkıyor. 2012 yılından beri takımda yer alan ve her yıl üzerine koyan tecrübeli sol bek, şu anda da soyunma odasının lideri olacak.
 
Özellikle profesyonelliğiyle Başkan Ali Koç ve yönetim başta olmak üzere teknik direktör Phillip Cocu’nun da takdirini toplayan Hasan Ali, son dönemde taraftarlardan da destek alıyor.
 
Zorlu bir fikstüre de sahip Fenerbahçe’nin Sivasspor ile Galatasaray gibi iki kritik deplasmanda Hasan Ali Kaldırım birinci kaptan olarak sahaya çıkacak. Son Başakşehirmaçında da bandı takan 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile sembolleşme yolunda emin adımlar atıyor.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 16:58
  1. Sivas
  2. Fenerbahçe
  3. Volkan Demirel
  4. Mehmet Topal
  5. Hasan Ali Kaldırım
  6. Ali Koç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarkıcı Tuba Ergüzel intihar mı etti?
    1. Şarkıcı Tuba Ergüzel intihar mı etti?
    2. Silah ruhsatsız çıkarsa Arda ne kadar..
    3. Öğrenci servisi su kanalına düştü: 3..
    4. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    5. Duruşma öncesi Brunson'a dikkat çeken..
    6. Ordu’da suya yüzde 10 indirim geldi
    7. İnanılmaz süt yalanları
    8. Ev satın alırken...
    9. RTÜK üyesi Ersoy'a trafikte çirkin..
    10. İlk yerli otomobil VEO’nun tasarımı..
    11. 7 bin bekçi alımı sınav konuları 2018
    12. Fransız devinden Türkiye açıklaması:..
    13. Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 kişi..
    14. 'Su ile ilgili çalışmalarımızla..
    15. Amerika borsası düşüşle açıldı
    16. Amasya merkezli silah kaçakçılığı..
    17. Öğrenci servisi ile çarpışan..
    18. A Milli Takım, Rize'de sahneye çıkıyor!
    19. Bekçilik sınav giriş belgesi açıklandı..
    20. Kastamonu'da karşı şeride geçti ölüm..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!