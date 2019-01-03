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Volkan Demirel özür diledi

Fenerbahçe'nin kadro dışı bırakılan deneyimli kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'dan özür diledi.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:36
Volkan Demirel özür diledi

Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen 37 yaşındaki file bekçisi, "Gündemi meşgul ettiğim için özür diliyorum. Camia olarak içinde bulunduğumuz durum; gönülden, ruhen, aklen hiçbir Fenerbahçelinin kabullenilebileceği bir şey değil. Fenerbahçe'yi hep birlikte yukarı taşımamız gerektiğinin bilincindeyim. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da var gücümle elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Duygusal bir insan olduğunu, bundan dolayı da bazı insanları kırdığını aktaran Volkan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşananlar, konuşmalar var, bunlar geride kaldı. Artık geçmişi konuşmaya gerek yok. Önümüze bakıp Fenerbahçe'yi bulunduğu ortamdan çıkarmamız gerek. Kendi adıma yaptığım yanlışlardan, konuşmalardan dolayı kırdığım, üzdüğüm insanlardan özür diliyorum. Başkanımız, benim için çok önemli bir insan. Kendisinin beni sevdiğini biliyorum, ben de onu çok seviyorum. Başta başkanım olmak üzere asbaşkanımdan da özür diliyorum. Sadece duygularıyla hareket eden bir insanım. Bu yüzden kırmış olduğum insanlar olabilir. Kırdığım insanlardan özür diliyorum. Fenerbahçe için varım, var oldum, bundan sonra da var olacağım."

Basın toplantısında soru almayan Volkan'ın duygusallaştığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ekim ayının başında kadro dışı bırakılan takım kaptanı Volkan Demirel'in kendisine ve başkan vekili Semih Özsoy'a saygısızlık yaptığını, yardımcı antrenör Erwin Koeman'ın da üzerine yürüdüğünü açıklamıştı.

Sarı-lacivertli kulüpte, daha önce kadro dışı bırakılan Nabil Dirar ile Aatıf Chahechouhe devre arası kampı öncesi affedilmişti. Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in yanı sıra Ozan Tufan da çalışmalarına takımdan ayrı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:36
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG
  5. Volkan Demirel

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