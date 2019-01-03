Volkan Demirel özür diledi!

Fenerbahçe'de kadro dışı durumda olan Volkan Demirel basın toplantısı düzenledi.



İşte Volkan Demirel'in sözleri;



"Kendimle alakalı gündemi bu kadar meşgul ettiğim için özür diliyorum. Camia olarak içinde bulunduğumuz durum kabul edilemez. Hep beraber Fenerbahçe'yi yukarılara taşımamız gerektiğini biliyorum. Bugüne kadar yaptığım gibi bundan sonra da elimden geleni yapacağım.



Yaşadıklarımız var, olanlar var, konuşmalar var. Bunlar geride kaldı, artık önümüze bakmalıyız. Fenerbahçe'yi bulunduğu durumdan çıkarmamız gerekiyor. Yaptığım yanlışlar, üzdüğüm insanlar varsa, camiam adına onlardan özür diliyorum.



Başta başkanım olmak üzere asbaşkanımdan da özür diliyorum"

Ali Koç, Volkan hakkında ne söylemişti?

"Volkan bana sesini yükselterek, saygısızlık yaptı"



Volkan’ın kadro dışı kalmasına etken olarak kendisine ve Başkan Vekili Semih Özsoy’a sesini yükselterek, saygısız davranışlarda bulunmasını söyleyen Başkan Koç, "Somut olarak iki olay yaşadık. Volkanın kızgınlığı sonuçlar iyi gitmedikçe arttı. Oyun sistemiyle ilgili görüşlerini iletti. Bunlar yapması gereken şeyler ama o düşünceleri gerçekleşmiyorsa da ‘küstüm ben oynamıyorum’ olmaması lazım. Bardağı taşıran son damla da şu oldu. Dergi yazısının çıkacağı gün Samandıra’dan Volkan Demirel’in Teknik Direktör Yardımcısı Erwin’in üstüne yürüdüğü haberi geldi. Tam da bir volkan patlamasını yaşıyor. Biz de Samandıra’ya gittik. 6 eski Türk futbolcu bir araya getirdik. Konuşma yaptık. Ve orada Volkan benim kabul edemeyeceğim şekilde tartışmalara girdi. İlk önce bana saygısızlık yaptı. Başkan Vekilimize saygısızlık yaptı. Ve o işi uzattı. Sesini yükseltti ve ben kendisiyle birebir görüştüm. Başkanına o ortamda bu şekilde ses yükselten futbolcunun diğerlerine bizler yokken neler yapabilir kafamda düşündüm. Gördüm ki burada bir Volkan’ın uyanması lazım. Kendisiyle konuştum. ‘Nasıl affettireceksin bilmiyorum’ dedim. Dolayısıyla buradaki olay disiplinsizlik. Yönetim kuruluna saygısızlık ve bunları gidermek için hiçbir şey yapmama. Bir nebze mutsuz olma. Mutsuzluğunu belli etme. Kararı alırken iki gün düşündüm. Şahsıma dokunan bir karar" ifadelerini kullandı.