Volkan Demirel: Beşiktaş'ı bekleyeceğiz

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Beşiktaş ile oynayacakları kupa maçıyla ilgili olarak, "Biz 3 Mayıs günü rakibimizi bekleyeceğiz. Sahada maçımızı yaparak final biletini almak isteriz. Rakibin hükmen mağlubiyeti sonrası finale çıkmak futbol adına bizi de pek sevindiren bir durum değil. Sahada, maçın kaldığı yerden mücadelemizi verdikten sonra, biz kazansak onlar bizi tebrik edecek; onlar kazandığı takdirde ise biz onları tebrik edecektik. Neler olacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz" dedi.