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Biyografi Volkan Ballı kimdir? Volkan Ballı'nın görevi nedir?
Biyografi

Volkan Ballı kimdir? Volkan Ballı'nın görevi nedir?

Volkan Ballı hayatı | Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında "Bak Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, onu da seninle beraber göndereceğim" ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ardından pek çok kişi "Volkan Ballı kimdir görevi ne?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Volkan Ballı kimdir kariyeri

Yeniakit Publisher
2021-06-24 13:35:00 -
Volkan Ballı kimdir? Volkan Ballı'nın görevi nedir?

Fenerbahçe´de 2003-2010 yılları arasında menajerlik ve tercümanlık yapan Volkan Ballı´nın adı ilk olarak 1997 yılında Türk Vatandaşlığına geçmesinde de büyük rol oynadığı Uche´yi 1993 yılında Fenerbahçe´ye getirmesi ile duyuldu.

1995 - 2002 yılları arasında Fenerbahçe´de Dış İlişkiler Komitesi Sorumlusu olarak görev yapan Volkan Ballı, bu dönem içerisinde Uche, Högh ve Andersson gibi bir çok yabancı futbolcunun Fenerbahçe´ye gelmesinde rol oynadığı gibi aynı zamanda menajerliğini de üstlenmişti. Volkan Ballı, 2003 yılının Şubat ayında o dönem Fenerbahçe´de Teknik Direktör olan Oğuz Çetin´in isteği üzerine Fenerbahçe´de uzun yıllar sürdüreceği idari Koordinatörlük görevine getirildi.

2004 yılının Ocak ayında Alex´i Fenerbahçe´ye getirme planları yapan Ballı, Daum´un da bu futbolcuyu istemesi ile uzun yıllar Fenerbahçe´ye hizmet edecek olan Alex de Souza´nın Haziran 2004´de Fenerbahçe´ye transfer olmasında büyük pay sahibi oldu.

7 yılı aşkın bir süre Fenerbahçe´de üstlendiği İdari Menajerlik görevinde başta Alex olmak üzere, Roberto Carlos ve Anelka gibi bir çok ünlü yıldızın Fenerbahçe´ye transferinde hep ön plana çıkan isim olan Volkan Ballı, Fenerbahçe´nin 100.Yıl Şampiyonluğu´nda da başarılı çalışmaları ile adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Aykut Kocaman´ın 2009-2010 sezonunda sportif direktörlüğe getirilmesi ile İdari Menajerlik görevinde ki yetkileri kısıtlanan Volkan Ballı, fikir ayrılığı yaşadığı Kocaman´ın 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe´ye teknik direktör olmasının ardından Fenerbahçe´de ki görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe Tribünlerinden gelmesi nedeniyle her zaman Fenerbahçe´li taraftarların "İçimizden Biri" diyerek bağrına bastığı, sadece taraftarların değil takım içerisinde Fenerbahçe´li futbolcularında her zaman en sevdiği isim olan Volkan Ballı, Fenerbahçe´den ayrıldıktan sonra da bir çok kulübün teknik heyetine katmak istediği isim oldu.

4 dil bilen ve uluslararası maçlarda idari yönden büyük tecrübeye sahip olan Volkan Ballı´nın adı Fenerbahçe´den ayrıldıktan sonra, birçok kulüple çalıştı. Volkan Ballı uzun bir aradan sonra tekrardan Fenerbahçe'ye geri döndü.

Aziz Yıldırım, Volkan Ballı açıklaması | Aziz Yıldırım, Volkan Ballı için ne söyledi?
Aziz Yıldırım, Volkan Ballı açıklaması | Aziz Yıldırım, Volkan Ballı için ne söyledi?

Spor

Aziz Yıldırım, Volkan Ballı açıklaması | Aziz Yıldırım, Volkan Ballı için ne söyledi?

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