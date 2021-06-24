Volkan Ballı kimdir? Volkan Ballı'nın görevi nedir?

Fenerbahçe´de 2003-2010 yılları arasında menajerlik ve tercümanlık yapan Volkan Ballı´nın adı ilk olarak 1997 yılında Türk Vatandaşlığına geçmesinde de büyük rol oynadığı Uche´yi 1993 yılında Fenerbahçe´ye getirmesi ile duyuldu.

1995 - 2002 yılları arasında Fenerbahçe´de Dış İlişkiler Komitesi Sorumlusu olarak görev yapan Volkan Ballı, bu dönem içerisinde Uche, Högh ve Andersson gibi bir çok yabancı futbolcunun Fenerbahçe´ye gelmesinde rol oynadığı gibi aynı zamanda menajerliğini de üstlenmişti. Volkan Ballı, 2003 yılının Şubat ayında o dönem Fenerbahçe´de Teknik Direktör olan Oğuz Çetin´in isteği üzerine Fenerbahçe´de uzun yıllar sürdüreceği idari Koordinatörlük görevine getirildi.

2004 yılının Ocak ayında Alex´i Fenerbahçe´ye getirme planları yapan Ballı, Daum´un da bu futbolcuyu istemesi ile uzun yıllar Fenerbahçe´ye hizmet edecek olan Alex de Souza´nın Haziran 2004´de Fenerbahçe´ye transfer olmasında büyük pay sahibi oldu.

7 yılı aşkın bir süre Fenerbahçe´de üstlendiği İdari Menajerlik görevinde başta Alex olmak üzere, Roberto Carlos ve Anelka gibi bir çok ünlü yıldızın Fenerbahçe´ye transferinde hep ön plana çıkan isim olan Volkan Ballı, Fenerbahçe´nin 100.Yıl Şampiyonluğu´nda da başarılı çalışmaları ile adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Aykut Kocaman´ın 2009-2010 sezonunda sportif direktörlüğe getirilmesi ile İdari Menajerlik görevinde ki yetkileri kısıtlanan Volkan Ballı, fikir ayrılığı yaşadığı Kocaman´ın 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe´ye teknik direktör olmasının ardından Fenerbahçe´de ki görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe Tribünlerinden gelmesi nedeniyle her zaman Fenerbahçe´li taraftarların "İçimizden Biri" diyerek bağrına bastığı, sadece taraftarların değil takım içerisinde Fenerbahçe´li futbolcularında her zaman en sevdiği isim olan Volkan Ballı, Fenerbahçe´den ayrıldıktan sonra da bir çok kulübün teknik heyetine katmak istediği isim oldu.

4 dil bilen ve uluslararası maçlarda idari yönden büyük tecrübeye sahip olan Volkan Ballı´nın adı Fenerbahçe´den ayrıldıktan sonra, birçok kulüple çalıştı. Volkan Ballı uzun bir aradan sonra tekrardan Fenerbahçe'ye geri döndü.