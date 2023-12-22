Voleybolun Unutulmazları Derneği kuruldu

Yıllarını voleybola veren çok değerli isimler voleybolun gücü ile dayanışma için, sosyal sorumluluk için, toplumsal fayda için, voleybol ve spor kültürünü çoğaltmak için bir araya geldi.

Voleybolcu, antrenör, yönetici ve hakem gibi voleybolun tüm paydaşlarının yer aldığı Voleybolun Unutulmazları Derneği’nin kurucu Başkanı Gülnur Özfer Görgün olurken kurucu üyeleri; Renan Kömürcüoğlu, Saygun Keskin, Semih Soyer, İpek Özgüden Özen, Kenan Bengü ve Başak Koç oldu.

Voleybolun Unutulmazları Derneği’nin 21 Aralık, Perşembe günü yapılan Genel Kurulu ile ilk Yönetim Kurulu ve Kurulları belirlendi. Gülnur Özfer Görgün, Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yönetim Kurulu Üyeleri: Renan Kömürcüoğlu, İpek Özgüden Özen, Başak Koç, Deniz Dosdoğru, Müyesser Yağız, Gamze Adanır Öztürk, Saygun Keskin, Semih Soyer, Kenan Bengü, Savaş Eskigülek, Yankı Uslu, Seda Uslu, Attila Şaylan olurken, Denetim Kurulu Üyeleri: Atıf Tezerten, Atilla Selçuk, Bülent Selçuk, Suzan Kum, Feyza Saysen, Elvio Paradiso, Disiplin Kurulu Üyeleri ise Mustafa Ekşi, Tanju Özenç, Esra Temelli Başol ve Gülnur Karabulak’tan oluştu.

Temelleri 2013’e dayanan “Voleybolun Unutulmazları Hareketi”, eski voleybolcu ve eğitimci Gülnur Özfer Görgün’ün liderliğinde önce lösemiyle savaşan emektar voleybolcu Yücel Aslan’ı yaşatmak için gerekli olan kan ve trombosit destek kampanyası ile başlayarak 2019 yılında voleybola değer katan 712 ismin yer aldığı 5 ciltlik Ansiklopediye dönüştü, sonra 2019 yılında Büyük Buluşmaya, ardından 2020 yılında “Kütüphaneler Voleybolun Unutulmazları Ansiklopedisi’ne Yer Açın” kampanyasına, şimdi de 2023 yılında “Voleybolun Unutulmazları Derneği”ne dönüştü.

Voleybol tutkusunun ötesinde ilk olarak Yücel Aslan için voleybol ailesini bir araya getirerek olağanüstü hareket başlatan Gülnur Özfer Görgün, “Bir şeyler yapmalıyım!” sorumluluğunu voleybolun takım oyunu ruhu ile birleştirdi.

“Voleybol Unutulmazları Hareketi”ne destek ve güç veren, gönüllü, vefalı, yolu voleyboldan geçmiş ama voleybolun, takım ruhunun “BİZ”e kişiliğimize, sosyal statümüze, karakterimize kattığı değerlerin farkında olan organize bir STK, eski-yeni, geçmiş-gelecek arasındaki bağları güçlendirici, iletişimi yüksek bir köprü kurma misyonu ile yola çıkan Voleybolun Unutulmazları Derneği, Türk voleybolunda da bir ilk olacak.

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Voleybolun Unutulmazları Derneği’nin 21 Aralık, Perşembe günü yapılan Genel Kurulu ile ilk Yönetim Kurulu ve Kurulları belirlendi. Gülnur Özfer Görgün, Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yönetim Kurulu Üyeleri: Renan Kömürcüoğlu, İpek Özgüden Özen, Başak Koç, Deniz Dosdoğru, Müyesser Yağız, Gamze Adanır Öztürk, Saygun Keskin, Semih Soyer, Kenan Bengü, Savaş Eskigülek, Yankı Uslu, Seda Uslu, Attila Şaylan olurken, Denetim Kurulu Üyeleri: Atıf Tezerten, Atilla Selçuk, Bülent Selçuk, Suzan Kum, Feyza Saysen, Elvio Paradiso, Disiplin Kurulu Üyeleri ise Mustafa Ekşi, Tanju Özenç, Esra Temelli Başol ve Gülnur Karabulak’tan oluştu. Genel Kurul’da Engin Şenol Divan Başkanı, Ali Himmetoğlu Başkan Yardımcısı, İlker Çeteci Yazman olarak görev yaptı.

Amacını voleybol ailesinin gelmiş geçmiş ve halen aktif tüm paydaşlarını kucaklayan bir dernek olmak olarak belirleyen VUD, temel hedeflerini; güçlü iletişim, yardımlaşma, sosyalleşme, takım ruhu ile hareket ederek tarih, teknoloji, arşivleme ve bilimsel veriler ışığında Spor Araştırmaları Merkezi ve Dijital Voleybol Müzesi kurmak, gelişmesini sağlamak ve voleybol ailesine değer katan projeler yaratmak olarak belirledi. Üyelerinin tamamını gönüllü bir takım ruhuyla bir araya getiren VUD, fikir üreten, alanında uzman, deneyimli, heyecanlı, istekli ve bir şeyler yapmak isteyen voleybol ailesini voleybola ve voleybolun değerleri ve gücü ile topluma fayda sağlamak odağında buluşturdu.

Derneğin amacını; voleybolun kişiliğimize, kimliğimize, sosyal hayatımıza kattıklarını yani vefa borcumuzu ödeme ve voleybolumuzda eksikliğini hissettiğimiz sivil toplum yapısı altında birleştirici güç olabilmek olarak belirten Voleybol Unutulmazları Derneği Başkanı Gülnur Özfer Görgün: “Çıktığım bu yolda beni yalnız bırakmayan, dernek kurma önerimi büyük bir coşkuyla karşılayan, elini taşın altına koyan,

Yanımda olan tüm büyüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerim hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Güzel insanlar güzel şeylere neden olurlar. Hep birlikte yürüyeceğimiz bu yolda hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışacağız. 2013 yılında Kahramanımız Yücel Aslan için başlattığımız büyük hareket, adım adım hayalden gerçeğe dönüştü. Tamamen gönüllü, tamamen takım işi olan Voleybolun Unutulmazları Hareketi 2019 yılında 5 cilt, 10.000 Görsel, 2218 sayfalık dev eseri “Voleybolun Unutulmazları Biz Takımı Ansiklopedisini doğurdu. Ansiklopedinin içindeki 712 isim, 60 yıllık jenerasyon Voleybolun Unutulmazları Büyük Buluşma’da bir araya geldi. “Kütüphaneler Yer Açın!” kampanyamız ile ansiklopedimiz Türkiye’nin her iline dünyanın en büyük kütüphanelerine gitti, 507 kütüphanenin koleksiyonuna girdi. Güçlü iletişim, yardımlaşma, sosyalleşme, toplumsal fayda, voleybol kültürünü geliştirme, voleybol ailesine değer katan projeler yaratmanın yansıra şimdi sırada Voleybolun Unutulmazları Spor Araştırmaları Merkezi ile Dijital Voleybol Müzesini açmak var.” dedi.

27 Temmuz 2023’te resmi kuruluşu yapılan Voleybolun Unutulmazları Derneği 21 Aralık’ta ilk genel kurulunu yaparak yönetim kurulu üyelerini belirledi. Gülnur Özfer Görgün, Voleybolun Unutulmazları Derneği’nin ilk Başkanı oldu.