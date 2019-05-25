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Voleybolun unutulmaz isimleri bir araya geldi

- Gülnur Özfer Görgün'ün hazırladığı Voleybol'un Unutulmazları Ansiklopedisi'nin tanıtımı yapıldı

25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:19
Voleybolun unutulmaz isimleri bir araya geldi


İSTANBUL (AA) - Eski voleybolcu ve eğitimci Gülnur Özfer Görgün'ün hazırladığı 5 ciltlik Voleybol'un Unutulmazları Ansiklopedisi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Görgün'ün 1905-1965 yıllarında doğan ve yaşamlarının oldukça uzun bir bölümünü voleybolla iç içe geçiren 712 kişinin geçmişteki anılarını ve hikayelerini toparladığı ansiklopedinin tanıtımı, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda "Büyük Buluşma" adı altında düzenlenen etkinlikte yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve voleybol dünyasından birçok ismin katıldığı etkinlikte, AA serbest habercisi duayen gazeteci Ragıp Tekin'e onur ödülü verildi.

Öte yandan Ragıp Tekin, yaşamının oldukça uzun bir bölümünü voleybolla iç içe geçiren ve Türk voleyboluna iz bırakmış gazeteci olarak Voleybol'un Unutulmazları Ansiklopedisi'nde yer alarak ölümsüzleşti.

Burada açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybolun bugüne gelmesinde büyük emeği olan insanları bir arada görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Voleybol camiasının her zaman en iyisini hak ettiğini aktaran Üstündağ, "Voleybol camiasının geçmişteki bazı değerli temsilcileri, unutulmazları artık aramızda yok ama aileleri burada. Herkesin huzurunda onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Voleybol camiası her zaman en iyisini hak eden nezih bir camia. Bu önemli işe imza atan Gülnur kardeşimi kutluyor ve tebrik ediyorum. Voleybol her yerde ve hepimiz aynı takımdayız." ifadelerini kullandı.

Gülnur Özfer Görgün ise çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek, hep berabere bir gönül işine imza atıldığını aktardı.

2015 yılında sosyal medyada başlatılan çalışma sonucunda meydana getirilen, 5 ciltlik, 2 bin 256 sayfadan oluşan ve 10 bine yakın görselin yer aldığı ansiklopedide 712 ismin hayat hikayeleri bulunuyor.


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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:19
  1. AA Serbest Habercisi Duayen Gazeteci Ragıp Tekin
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