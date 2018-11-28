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Voleyboldan disk atmaya geçti, beş Türkiye rekoru kırdı

Uşak'ta okul takımında voleybol oynarken beden eğitim öğretmeninin yönlendirmesiyle disk atmaya geçen 16 yaşındaki Özlem Becerek, iki yılda yıldızlar Türkiye rekorunu beş kez kırmayı başardı- Milli sporcu, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda bronz madalya alarak, atletizm branşında Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran sporcu oldu - Milli sporcu Özlem Becerek: "Gençlik Olimpiyatları'nda üçüncü olarak Türkiye'ye bu organizasyonda atletizmde ilk madalyayı getirdim. Bu da benim için güzel bir duyguydu"

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:24
Voleyboldan disk atmaya geçti, beş Türkiye rekoru kırdı

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Beden eğitimi öğretmenini yönlendirmesiyle voleyboldan disk atma branşına geçen 16 yaşındaki Özlem Becerek, iki yılda yıldızlar Türkiye rekorunu beş kez kırmayı başardı.

Uşak'ta yaşayan Özlem Becerek, okulun voleybol takımında oynarken, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle disk atma branşına geçti.

Özlem, bir ayda hazırlandığı Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olunca, milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

Milli sporcu, 2017 yılında Antalya'da düzenlenen yarışmada disk atmada Dilek Esmer'e ait 48,52'lik Türkiye rekorunu 49,94'e çıkarmayı başardı. Daha sonra düzenlenen çeşitli yarışmalarda rekoru 4 kez daha geliştiren Özlem Becerek, mesafeyi 52,75'e çıkardı.

Özlem, 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda ise bronz madalya alarak, atletizm branşında Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran sporcu oldu.


- Bir ayda Türkiye şampiyonu oldu


Antalya'da devam eden milli takım kampında bulunan Özlem Becerek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda üç sene voleybol oynadıktan sonra beden eğitimi öğretmeninin kendisini disk atmaya yönlendirdiğini söyledi.

Özlem, bir aylık çalışmayla Okullararası Türkiye Şampiyonası'na katıldığını ve şampiyon olduğunu ifade ederek, milli takım antrenörlerinin başarısını beğenmesi üzerine disk atmaya devam ettiğini belirtti.

Bu yılın kendisi için çok güzel geçtiğini vurgulayan Özlem Becerek, "Kulüplerde 2018'de yıldız, genç ve büyük olarak yarıştım. Sonuncu yarışım Gençlik Olimpiyatları'nda üçüncü olarak Türkiye'ye bu organizasyonda atletizmde ilk madalyayı getirdim. Bu da benim için güzel bir duyguydu." diye konuştu.

Milli sporcu yaşının henüz genç olması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kendisi için çok erken olduğunu, ancak yine de kota almak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Özlem Becerek, asıl hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu vurgulayarak, "2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.


- Antrenör Özden: "En büyük hedefimiz olimpiyatlarda yarışmak"


Atletizm Milli Takım Antrenörü İhsan Özden de sporcusunun geleceğinin parlak olduğunu dile getirerek, antrenman yaşı henüz iki yıl olmasına karşın Özlem'in kısa sürede güzel başarılar elde ettiğini anlattı.

Özden, sporcusunun 2018 yılında yıldızlar disk atma Türkiye rekorunu beş kere kırdığını ifade ederek, "Türkiye'nin Gençlik Olimpiyatları'nda atletizm tarihindeki ilk madalyasını Özlem aldı. Bizim için ümit verici şeyler oldu. Önümüzde daha önemli yarışlar var. En büyük hedefimiz olimpiyatlarda yarışmak. İstikbali parlak, olimpiyatlarda yarışabilecek bir sporcu." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:24
  1. Antalya
  2. disk atma
  3. Özlem Becerek
  4. Türkiye rekoru

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