Voleybolda Türk takımlarının rakipleri belli oldu - CEV'in Lüksemburg'daki merkez ofisinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi



İSTANBUL (AA) - Voleybolda 2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'daki merkez ofisinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda Türk takımların rakipleri ve müsabakaların tarihleri şöyle:

- Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu Dinamo Bükreş (Romanya) - Arkas Spor Galatasaray - Dukla Liberec (Çekya) İlk karşılaşmalar 10-12 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

- Kadınlar CEV Kupası 16'lı Finaller Turu Grupa Azoty Chemik Police (Polonya) - Galatasaray HDI Sigorta İlk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak.

- Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu Luboteni Ferizaj (Kosova) - Maliye Piyango Organizasyonda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

- Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu Slavia Bratislava (Slovakya) - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kupada ilk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.





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