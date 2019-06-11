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Voleybolda milli maça doğru

- A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey:"Yarın kendi seyircimizin önünde de Belçika'yı yenerek adımızı Dörtlü Final'e yazdırmak istiyoruz"

11 Haziran 2019 Salı 16:27
Voleybolda milli maça doğru


İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Belçika ile Trabzon'da yarın yapacakları 2019 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu maçını kazanarak Dörtlü Final'e kalmak istediklerini belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında Özbey, "Rakibimiz ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada iyi bir oyun sergileyerek kazanmıştık. Ardından Slovakya ile zorlu mücadeleler oynadık. Yarın kendi seyircimizin önünde de Belçika'yı yenerek adımızı Dörtlü Final'e yazdırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli voleybolculardan Oğuzhan Karasu, gruptaki 4 maçı da kazandıklarını aktardı. Oğuzhan, Trabzon'daki sporseverleri maça beklediklerini ve onlara galibiyet hediye etmek istediklerini kaydetti.

Avrupa Altın Ligi'nde arka arkaya zorlu mücadeleler oynadıklarını vurgulayan Çağatay Durmaz ise "Yarınki mücadeleden de galibiyetle ayrılarak Dörtlü Final'e kalan taraf olmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Yiğit Gülmezoğlu da Trabzon'daki sporseverleri maça davet ederek, "Avrupa Altın Ligi'nde tek namağlup takım olarak devam ediyoruz. Bu serimizi yarınki karşılaşmada da devam ettirip, adımızı Dörtlü Final'e yazdırmak istiyoruz. Sivas ve Malatya'nın ardından yarın da Trabzonlu voleybolseverlerin aynı şekilde salonu dolduracağına eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:27
  1. 2019 CEV Avrupa Altın Ligi
  2. A Grubu
  3. A Milli Erkek Voleybol Takımı
  4. Belçika
  5. Nedim Özbey
  6. Trabzon
  7. Voleybol

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