Voleybolda kupa heyecanı - AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final etabı, yarın Malatya'da başlayacak- Üç gün sürecek müsabakalar sonunda kupa sahibini bulacak



İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final etabı, yarın Malatya'da başlayacak. Malatya Merkez Spor Salonu'nda üç gün sürecek organizasyonda birinci etabı geçen 8 takım, kupayı kazanabilmek için mücadele edecek. Kupanın ilk gününde yarın oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle: 12.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 15.00 Galatasaray-Tokat Belediye Plevne 17.00 Halkbank-Ziraat Bankası 19.00 Arkas Spor-Fenerbahçe Organizasyonda 16 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının galibiyle, Galatasaray-Tokat Belediye Plevne maçının kazananı arasında birinci yarı final maçı oynanacak. Saat 17.00'de ise Halkbank-Ziraat Bankası maçının galibiyle, Arkas Spor-Fenerbahçe karşılaşmasının kazananı arasında ikinci yarı final müsabakası yapılacak. Yarı finalde rakiplerini eleyecek takımlar, 17 Mart Pazar günü saat 17.00'de finalde kupayı kazanabilmek için karşı karşıya gelecek. Kupa Voley şampiyonu ekip, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil edecek.

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