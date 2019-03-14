0553 313 94 23

Voleybolda kupa heyecanı

- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final etabı, yarın Malatya'da başlayacak- Üç gün sürecek müsabakalar sonunda kupa sahibini bulacak

14 Mart 2019 Perşembe 10:35
Voleybolda kupa heyecanı


İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final etabı, yarın Malatya'da başlayacak.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda üç gün sürecek organizasyonda birinci etabı geçen 8 takım, kupayı kazanabilmek için mücadele edecek.

Kupanın ilk gününde yarın oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

12.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

15.00 Galatasaray-Tokat Belediye Plevne

17.00 Halkbank-Ziraat Bankası

19.00 Arkas Spor-Fenerbahçe

Organizasyonda 16 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının galibiyle, Galatasaray-Tokat Belediye Plevne maçının kazananı arasında birinci yarı final maçı oynanacak. Saat 17.00'de ise Halkbank-Ziraat Bankası maçının galibiyle, Arkas Spor-Fenerbahçe karşılaşmasının kazananı arasında ikinci yarı final müsabakası yapılacak.

Yarı finalde rakiplerini eleyecek takımlar, 17 Mart Pazar günü saat 17.00'de finalde kupayı kazanabilmek için karşı karşıya gelecek.

Kupa Voley şampiyonu ekip, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:35
  1. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
  2. Kupa Voley
  3. Malatya
  4. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Duayen Fotoğrafçı Fikri Soylu’nun arşivinden bir zamanlar Balıkesir
    1. Duayen Fotoğrafçı Fikri Soylu’nun..
    2. Yeşeren Çocuklar Projesi’nde 700..
    3. Tekvandocular Belçika sınavında
    4. PTT şubesinde silahlı soygun
    5. Rus turist sayısı 6 milyonu geçecek
    6. Bayırköy’de ücretsiz zeytin ve hurma..
    7. Aksaray Engelli koordinasyon..
    8. Ege Üniversitesi kök hücre bağışı için..
    9. Çiğ süt desteklemelerine ilişkin..
    10. Johnson & Johnson kanser davasında 29..
    11. Ece Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull..
    12. Formula 1'in en başarılısı Schumacher
    13. "İstanbul'un zengin öyküsünün peşine..
    14. Ordu’da otomobil ırmağa uçtu: 1 ölü, 1..
    15. TCMB: Dengelenme eğilimi belirginleşti
    16. Vali Yazıcı, “14 Mart Tıp Bayramı..
    17. Türk Tarih Kurumu ve Anadolu Mektebi..
    18. Dündar: “Bizim oyumuz şimdiden yüzde..
    19. Bulanık’ta bahar temizliği
    20. Bakan Hulusi Akar: F-35 şu anda normal..
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!