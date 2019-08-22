Voleybolda Fenerbahçe'ye isim sponsoru - Sarı-lacivertli erkek voleybol takımının yeni isim sponsoru HDI Sigorta oldu



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın yeni isim sponsoru HDI Sigorta oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu lig ve kupa şampiyonu olarak tamamlayan erkek voleybol takımının yeni sezonda Fenerbahçe HDI Sigorta olarak mücadele edeceği belirtildi. İki taraf arasında anlaşmanın imzalandığı ifade edilen açıklamada, "Anlaşmanın kulübümüz ve HDI için başarılı bir iş birliği olmasını temenni ediyor, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımıza şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

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