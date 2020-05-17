Voleybolda Avrupa şampiyonu tek Türk antrenör başarıya doymuyor

BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN - Voleybolda Avrupa'da şampiyonluk yaşamış tek Türk antrenör olan Emin İmen, 48 bin nüfuslu Çanakkale'nin Çan ilçesinin Kale 1957 Kadın Voleybol Takımı'nı Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne çıkararak başarılarına yenisini ekledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında voleybolda liglerin tescil edilmesiyle TVF Kadınlar 1. Ligi'nde play-off mücadelesi veren Kale 1957, bir üst lige çıktı.

Türk voleybol tarihinde adı başarılarla anılan 66 yaşındaki tecrübeli antrenör Emin İmen, bu kararla 4'üncü kez bir takımı alt liglerden alıp Sultanlar Ligi'ne yükseltme başarısı gösterdi. Bu takımı 2. Lig'den 1. Lig'e çıkartırken 26 maçta 26 galibiyet alan İmen, 1. Lig'den Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne geçişte ise 26 maçın 25'ini kazanıp birinde mağlup oldu.

DSİ Nilüferspor'u amatör kümeden alıp sırasıyla 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Sultanlar Ligi'ne taşıyan İmen, Nilüfer Belediyespor'u 1. Lig'den Sultanlar Ligi'ne çıkardı.

İmen, 3. Lig'den 2. Lig'e, buradan da 1. Lig'e ve Sultanlar Ligi'ne yükselttiği Bursa Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nı 2015 yılında CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştırarak tarihi bir zafere imza attı.

Ayrıca, Bursaspor'u 2. Lig'den 1. Lig'e çıkarma başarısını gösteren Emin İmen, yönetim değişikliği nedeniyle bu kulüpte devam edemedi.





- "Büyük hedefe bir anda ulaşmak zor"





Emin İmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, voleybolun kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

20 sene milli takımların tüm branşlarında görev yaptığını dile getiren İmen, Türkiye'nin en kariyerli kadın voleybolcularıyla çalıştığını aktardı.

Kariyerinde birçok başarıyla imza attığını belirten İmen, bunların en değerlisinin CEV Challenge Kupası'nı kazanmaları olduğunu ifade etti.

Avrupa şampiyonluğu yaşamış tek Türk antrenör olmanın kendisine onur ve gurur verdiğini anlatan İmen, şöyle konuştu:

"Bu sene Kale 1957 takımını Sultanlar Ligi'ne çıkarttık. Küçük hedeflerle 2. Lig'de başlamıştık. Büyük hedefe bir anda ulaşmak zor. Oyuncu seçiminde çok dikkatli davrandık. İki sezonda 54 maçın 53'ünü kazanarak Sultanlar Ligi'ne çıktık. Play-off sürecindeyken Federasyon, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir karar aldı ve kalan maçlar oynanmadan yükseldik. Takımda bunun mutluluğu çok fazla yaşanıyor. Beklentimiz yüksekti ve bu kararı bekliyorduk.

İmen, Çan ilçesinin nüfusu az olan küçük bir ilçe olduğuna işaret ederek, "Buradan böyle bir oluşumla başarı elde etmek büyük sevinç kaynağı oldu. Müthiş bir taraftar grupları var." ifadesini kullandı.