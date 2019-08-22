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Voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı

- Ankara'da yarın başlayacak Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası öncesinde medya günü düzenlendi- TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Voleybol camiası adına çıtayı yüksek tutan bir ülkeyiz. Güzel bir oyun ile arzu ettiğimiz sonuca ulaşacağımıza inanıyorum"- TVF Milli Takımlar Sorumlusu Kurtaran Mumcu:"İnşallah seyircimizin de desteğini alarak bu organizasyondan şampiyon ayrılmak istiyoruz"- A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti:"Hazırız ve çok heyecanlıyız. Bir an önce turnuvanın başlamasını istiyoruz"

22 Ağustos 2019 Perşembe 18:54
Voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı


ANKARA (AA) - Ankara'da yarın başlayacak Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası öncesi Türkiye, Fransa, Bulgaristan, Sırbistan, Finlandiya ve Yunanistan takımlarının başantrenör ile kaptanlarının katılımıyla medya günü düzenlendi.

Crowne Plaza Hotel'de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Voleybol camiası adına çıtayı yüksek tutan bir ülkeyiz. Güzel bir oyun ile arzu ettiğimiz sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin son yıllarda voleybolda güzel sonuçlar elde ettiğini belirten Üstündağ, şunları kaydetti:

"2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Her zaman en iyisini yapan bir ülke olarak, sorunsuz, fair-play içerisinde güzel bir turnuva gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Turnuvaya katılan takımlara hoş geldiniz diyorum. 2003 Avrupa Şampiyonası'nda başkentte Polonya ile final oynamıştık. Voleybol camiası adına çıtayı yüksek tutan bir ülkeyiz. Güzel bir oyun ile arzu ettiğimiz sonuca ulaşacağımıza inanıyorum."

Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye açısından çok önemli olduğunu dile getiren TVF Milli Takımlar Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu ise, "Organizasyona talip olurken hedefimiz, 2003'te yarım kalan sevdamızı tamamlamaktı. Şampiyonada kesin favori yok ama mücadele İtalya, Sırbistan ve Türkiye arasında geçecektir. İnşallah seyircimizin de desteğini alarak bu organizasyondan şampiyon ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- Guidetti: "Hazırız ve çok heyecanlıyız"


Şampiyonanın Ankara'da düzenlenmesi nedeniyle mutluluk duyduğunu dile getiren A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bu muhteşem organizasyona federasyonumuz ev sahipliği yaptığı için çok mutluyuz. Hazırız ve çok heyecanlıyız. Bir an önce turnuvanın başlamasını istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ankara'daki seyircilerimiz ile birlikte bir bütün olarak oynayacağımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar da takım olarak çok heyecanlı olduklarına dikkati çekerek, "Çok güzel bir organizasyon ile karşınızdayız. Avrupa Şampiyonası'nda kadrodaki herkes bu fırsatı yakalayacak. Çok keyifli maçlar çıkaracağımıza inanıyoruz. Bir an önce başlamak istiyoruz. İdmanlarımızı da çok iyi şekilde tamamladık ve turnuvaya hazırız. Yunanistan maçıyla birlikte iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sonrasında hedefimiz grubu birinci bitirmek." şeklinde konuştu.


- Ognjenovic: "En zorlayıcı rakip Türkiye olacak"


Basın toplantısında konuşan Sırbistan Milli Takımı Kaptanı Maja Ognjenovic, Türkiye'nin turnuvanın favorileri arasında olduğunu vurguladı.

Sırbistan olarak 2007 yılında Avrupa şampiyonu, 2018 yılında da dünya şampiyonu olduklarını hatırlatan Ognjenovic, "Herkes bir kupa daha almamızı bekliyor ama biz buna söz veremiyoruz. Maç maç ilerleyeceğiz. Organizasyondaki en zorlayıcı rakip Türkiye olacak. Çünkü onlar ev sahibi ülke ve güzel bir ekipleri var. Ayrıca İtalya, Rusya ve Hollanda gibi madalya için mücadele edecek birkaç ülke daha var. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Çünkü atmosfer çok güzel olacak. Türk halkı voleybolu seviyor." açıklamasını yaptı.

Bulgaristan Milli Takımı Kaptanı Elitsa Vasileva, Yunanistan Milli Takımı Kaptanı Stella Christodoulou ve Fransa Milli Takımı Kaptanı Juliette Fidon ise Türkiye'de hoş karşılandıklarını, her şeyin güzel organize edildiğini, Ankara'da bulunmaktan dolayı heyecanlı olduklarını, maçlarda da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söylediler.



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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:54
  1. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti
  2. A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar
  3. Mehmet Akif Üstündağ
  4. Türkiye Voleybol Federasyonu
  5. TVF Milli Takımlar Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu
  6. Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonası

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