Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3 - Beşiktaş: 0



Salon: Beylikdüzü Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara) Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Belien, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Merve Tanıl, Fatma Beyaz, Rida Erlalelitepe, Janset Erkul, Zeynep Üzen) Setler: 25-21, 25-21, 25-19 Süre: 91 dakika (25, 33, 33)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Beşiktaş'ı 3-0 yendi. İki galibiyete ulaşacak takımın 5'incilik karşılaşmaları oynayacağı seride ikinci maç, 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

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