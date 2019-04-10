Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off
- Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3 - Beşiktaş: 010 Nisan 2019 Çarşamba 21:30
Salon: Beylikdüzü
Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara)
Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Belien, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Merve Tanıl, Fatma Beyaz, Rida Erlalelitepe, Janset Erkul, Zeynep Üzen)
Setler: 25-21, 25-21, 25-19
Süre: 91 dakika (25, 33, 33)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
İki galibiyete ulaşacak takımın 5'incilik karşılaşmaları oynayacağı seride ikinci maç, 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
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