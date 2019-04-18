Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı - Halkbank: 1 - Çanakkale Belediyespor: 3



Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Mahmut Karaca, Caner Çildir Halkbank: Simon, Ada Germen, Asena Seyli, Aslıhan Kılıç, Ramos, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Reed, Aslı Koçoğlu, Aysun Aygör) Çanakkale Belediyespor: Ebru Bedir, Gökçe Çiçek Aksoylu, Ece Hocaoğlu, Birgül Güler, Melis Durul, Sobolska (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Semra Özer, Yasemin Yıldırım) Setler: 17-25, 15-25, 25-19, 20-25 Süre: 99 dakika (23, 25, 24, 27)

BURSA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre üçüncü ve son gün maçında Çanakkale Belediyespor, Halkbank'ı 3-1 yendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.