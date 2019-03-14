Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Ligden düşecek takımların belli olacağı baraj etabında maç programı açıklandı



İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde küme düşecek takımların belli olacağı baraj etabında maç programı belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa'da düzenlenecek baraj etaplarının ilki 6, 7 ve 8 Nisan'da, ikincisi ise 16, 17 ve 18 Nisan'da gerçekleştirilecek. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabakalara lig etabını son 4 sırada tamamlayan Halkbank (5,080 puan), Çanakkale Belediyespor (11,520 puan), Aydın Büyükşehir Belediyespor (21,300 puan), Karayolları (22,500 puan) takımları katılacak. Takımların lig etabındaki puanlarını taşıyacağı üçer günlük iki turnuva sonunda son iki sırada yer alacak ekipler 1. Lig'e düşecek. Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı maç programı şöyle:

- 1. devre

6 Nisan Cumartesi: 14.00 Karayolları-Halkbank 16.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor 7 Nisan Pazar: 14.00 Halkbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor 16.00 Çanakkale Belediyespor-Karayolları 8 Nisan Pazartesi: 13.00 Çanakkale Belediyespor-Halkbank 15.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor

- 2. devre

16 Nisan Salı: 15.00 Halkbank-Karayolları 17.00 Çanakkale Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor 17 Nisan Çarşamba: 14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank 16.00 Karayolları-Çanakkale Belediyespor 18 Nisan Perşembe: 13.00 Halkbank-Çanakkale Belediyespor 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları

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