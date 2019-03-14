Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Ligden düşecek takımların belli olacağı baraj etabında maç programı açıklandı14 Mart 2019 Perşembe 12:51
İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde küme düşecek takımların belli olacağı baraj etabında maç programı belirlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa'da düzenlenecek baraj etaplarının ilki 6, 7 ve 8 Nisan'da, ikincisi ise 16, 17 ve 18 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabakalara lig etabını son 4 sırada tamamlayan Halkbank (5,080 puan), Çanakkale Belediyespor (11,520 puan), Aydın Büyükşehir Belediyespor (21,300 puan), Karayolları (22,500 puan) takımları katılacak.
Takımların lig etabındaki puanlarını taşıyacağı üçer günlük iki turnuva sonunda son iki sırada yer alacak ekipler 1. Lig'e düşecek.
Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı maç programı şöyle:
- 1. devre
6 Nisan Cumartesi:
14.00 Karayolları-Halkbank
16.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor
7 Nisan Pazar:
14.00 Halkbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor
16.00 Çanakkale Belediyespor-Karayolları
8 Nisan Pazartesi:
13.00 Çanakkale Belediyespor-Halkbank
15.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor
- 2. devre
16 Nisan Salı:
15.00 Halkbank-Karayolları
17.00 Çanakkale Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor
17 Nisan Çarşamba:
14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank
16.00 Karayolları-Çanakkale Belediyespor
18 Nisan Perşembe:
13.00 Halkbank-Çanakkale Belediyespor
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları
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