Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Beşiktaş: 3 - Karayolları: 2



Salon: Burhan Felek Voleybol Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Fatma Beyaz, Rida Erlalelitepe, Zeynep Üzen) Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Esra Çetin, Gerasymova, Kübra Kegan, Yasemin Özel, Saliha Şahin) Setler: 25-22, 18-25, 25-21, 22-25, 15-11 Süre: 132 dakika (28, 25, 32, 30, 17)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş, Karayolları'nı 3-2 yendi.



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