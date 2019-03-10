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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Beşiktaş: 3 - Karayolları: 2

10 Mart 2019 Pazar 16:50
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Fatma Beyaz, Rida Erlalelitepe, Zeynep Üzen)

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Esra Çetin, Gerasymova, Kübra Kegan, Yasemin Özel, Saliha Şahin)

Setler: 25-22, 18-25, 25-21, 22-25, 15-11

Süre: 132 dakika (28, 25, 32, 30, 17)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş, Karayolları'nı 3-2 yendi.


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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:50
  1. Beşiktaş
  2. karayolları
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
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