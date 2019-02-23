



Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Buket Gülübay)

Eczacıbaşı VitrA: Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Boskovic (Şebnem Simge Aköz, Larson, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz)

Setler: 25-21, 25-13, 25-19

Süre: 70 dakika (26, 20, 24)





İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 20. hafta maçında VakıfBank, sahasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla VakıfBank 19. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı VitrA ise ilk mağlubiyetini yaşamasına karşın liderliğini sürdürdü.

Birinci sette karşılıklı ataklar 8. sayıya kadar sürdü. VakıfBank, Zhu Ting'in köşelerden yaptığı etkili ataklarla teknik molayı 12-11 önde geçti. Kalan bölümde Sloetjes ve Robinson ile sayılar bulan ev sahibi takım, ilk seti 25-21 önde tamamladı.

İkinci sette Zhu Ting'in etkili smaçları ve bloklarıyla teknik molayı 12-6 önde geçen VakıfBank, seti de 25-13 üstün bitirdi.

Üçüncü set 6. sayıya kadar çekişmeli geçti. Ardından Eczacıbaşı VitrA basit hatalar yapınca, VakıfBank oyunu iyi yönlendirerek teknik molaya 12-7 önde ulaştı. VakıfBank, maç boyunca üstün bir performans sergileyen Zhu Ting'in sayılarıyla seti 25-19, müsabakayı da 3-0 kazandı.



