Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Halkbank: 023 Şubat 2019 Cumartesi 14:58
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez, Gonzales, Brayelin Martinez, Ceyda Durukan (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyaldız, Erçe Kasapoğlu)
Halkbank: Simeonova, Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Aysun Aygör, Reed (Eylül Akarçeşme, Aslı Koçoğlu, Simon)
Setler: 25-20, 26-24, 25-19
Süre: 90 dakika (27, 34, 29)
AYDIN (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.
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