Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Halkbank: 0

Salon: Mimar Sinan Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez, Gonzales, Brayelin Martinez, Ceyda Durukan (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyaldız, Erçe Kasapoğlu) Halkbank: Simeonova, Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Aysun Aygör, Reed (Eylül Akarçeşme, Aslı Koçoğlu, Simon) Setler: 25-20, 26-24, 25-19 Süre: 90 dakika (27, 34, 29)

AYDIN (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

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