THY- Euroleague
0553 313 94 23

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA: 3 - VakıfBank: 1

15 Aralık 2018 Cumartesi 19:37
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Eczacıbaşı VitrA: Kim Koung, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Gibbemeyer)

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Rasic, Ebrar Karakurt (Gizem Örge Güner, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay, Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş)

Setler: 25-21, 25-13, 20-25, 25-20

Süre: 105 dakika (28, 24, 26, 27)


İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftasındaki derbide konuk ettiği VakıfBank'ı 3-1 yendi ve liderliğe yükseldi.

Eczacıbaşı VitrA ligdeki 8. maçından da galip ayrıldı. Son dünya şampiyonu VakıfBank ise ligde ilk kez mağlup oldu.

Birinci sette karşılıklı ataklarla süren oyunda Eczacıbaşı VitrA teknik molaya 12-11 önde girdi. Ev sahibi ekipte, Boskovic geriden, Larson dörtten kuvvetli smaçlar ile sayı üretti. VakıfBank, aktif bloklarla rakibine karşılık verse de Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-21 önde tamamlayarak skoru 1-0 yaptı.

Eczacıbaşı VitrA, ikinci sete hızlı başladı. Ev sahibi takım Boskovic ve Kim'in attığı etkili servislerle VakıfBank'ın oyun düzenini bozarken, teknik molaya da 12-6 önde gitti. Larson'la köşelerden etkili olan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-13 kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sete Eczacıbaşı VitrA etkili başladı. Ev sahibi ekip, teknik molayı 12-11 önde geçse de üst üste yapılan hataların ardından VakıfBank skoru 16-16'da eşitledi. Robinson ile sayılar bulan konuk ekip, seti 25-20 kazandı ve skoru 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette takımlar 9. sayıya kadar maçı başa baş sürdürürken Eczacıbaşı VitrA, Kim'in sayılarıyla molaya 12-10 önde girdi. Karşılaşmanın son bölümleri takımların karşılıklı ataklarıyla geçilirken Eczacıbaşı VitrA, Larson'un sayısıyla seti 25-20, derbi mücadelesini de 3-1 kazandı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 19:37
  1. Eczacıbaşı VitrA
  2. Vakıfbank
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    1. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    2. Ukrayna'da savaş uçağı düştü!
    3. YPG'li teröristler mezarlarını..
    4. Hentbol: Toplu sonuç
    5. Kuzey Amerika'nın en büyüğü bulundu!..
    6. Voleybol Efeler Ligi
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. Cevizlibağ'daki tramvay kazası
    9. Turizm çalışanlarına TOKİ konutu
    10. Akıllı çocuk yaramaz mı olur?
    11. Türk jetleri vurdu! Çok sayıda..
    12. Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz..
    13. Karadavi'nin kızı ve damadının gözaltı..
    14. Hollanda'da 'Sarı Yelekliler' 13..
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    17. İstanbul'da gasp operasyonu
    18. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine..
    19. Hamas'tan önemli mesajlar! Kukla..
    20. Maçın ardından
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak