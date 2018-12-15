Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi





Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Eczacıbaşı VitrA: Kim Koung, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Gibbemeyer)

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Rasic, Ebrar Karakurt (Gizem Örge Güner, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay, Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş)

Setler: 25-21, 25-13, 20-25, 25-20

Süre: 105 dakika (28, 24, 26, 27)





İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftasındaki derbide konuk ettiği VakıfBank'ı 3-1 yendi ve liderliğe yükseldi.

Eczacıbaşı VitrA ligdeki 8. maçından da galip ayrıldı. Son dünya şampiyonu VakıfBank ise ligde ilk kez mağlup oldu.

Birinci sette karşılıklı ataklarla süren oyunda Eczacıbaşı VitrA teknik molaya 12-11 önde girdi. Ev sahibi ekipte, Boskovic geriden, Larson dörtten kuvvetli smaçlar ile sayı üretti. VakıfBank, aktif bloklarla rakibine karşılık verse de Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-21 önde tamamlayarak skoru 1-0 yaptı.



Eczacıbaşı VitrA, ikinci sete hızlı başladı. Ev sahibi takım Boskovic ve Kim'in attığı etkili servislerle VakıfBank'ın oyun düzenini bozarken, teknik molaya da 12-6 önde gitti. Larson'la köşelerden etkili olan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-13 kazanarak 2-0 öne geçti.



Üçüncü sete Eczacıbaşı VitrA etkili başladı. Ev sahibi ekip, teknik molayı 12-11 önde geçse de üst üste yapılan hataların ardından VakıfBank skoru 16-16'da eşitledi. Robinson ile sayılar bulan konuk ekip, seti 25-20 kazandı ve skoru 2-1'e getirdi.



Dördüncü sette takımlar 9. sayıya kadar maçı başa baş sürdürürken Eczacıbaşı VitrA, Kim'in sayılarıyla molaya 12-10 önde girdi. Karşılaşmanın son bölümleri takımların karşılıklı ataklarıyla geçilirken Eczacıbaşı VitrA, Larson'un sayısıyla seti 25-20, derbi mücadelesini de 3-1 kazandı.