Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Çanakkale Belediyespor: 2 - Karayolları: 315 Aralık 2018 Cumartesi 17:41
Salon:Anafartalar
Hakemler: Yılmaz Duman, Fikret Fidan
ÇanakkaleBelediyespor: Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu (Bihter Dumanoğlu, Gökçe Çiçek Aksoylu, Semra Özer, Ebru Bedir)
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Gerasymova (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Ayçin Akyol, Kübra Kegan)
Setler: 27-25, 20-25, 19-25,25-18, 11-15
Süre: 132 dakika (31, 31, 26, 27,17)
ÇANAKKALE (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Karayolları, deplasmanda ÇanakkaleBelediyespor'u 3-2 yendi.
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