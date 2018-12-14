Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 314 Aralık 2018 Cuma 21:22
Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi
Hakemler: Ramazan Demiröz, Tayfun Şener
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Simay Kurt, Seray Altay, Buse Melis Kara, Bahar Akbay)
Galatasaray HDI Sigorta: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Cansu Çetin, Jackson, Çağla Akın (Gizem Karadayı, Leys, Nursevil Aydınlar, Sinem Yıldız)
Setler: 35-33, 20-25, 25-22, 18-25, 7-15
Süre: 141 dakika (42, 27, 29, 27, 16)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-2 yendi.
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