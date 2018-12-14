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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

14 Aralık 2018 Cuma 21:22
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Ramazan Demiröz, Tayfun Şener

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Simay Kurt, Seray Altay, Buse Melis Kara, Bahar Akbay)

Galatasaray HDI Sigorta: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Cansu Çetin, Jackson, Çağla Akın (Gizem Karadayı, Leys, Nursevil Aydınlar, Sinem Yıldız)

Setler: 35-33, 20-25, 25-22, 18-25, 7-15

Süre: 141 dakika (42, 27, 29, 27, 16)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-2 yendi.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 21:22
  1. Galatasaray HDI Sigorta
  2. Kameroglu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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