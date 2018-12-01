Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Nilüfer Belediyespor: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 301 Aralık 2018 Cumartesi 20:03
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Seda Menekşe, Aslı Tecimer)
Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Çağla Akın, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Meryem Boz, Jackson (Gizem Karadayı, Melike Yılmaz, Cansu Çetin, Nurse Gökbudak Aydınlar)
Setler: 23-25, 24-26, 19-25
Süre: 90 dakika (31, 33, 26)
BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 7. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
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