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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Nilüfer Belediyespor: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

01 Aralık 2018 Cumartesi 20:03
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Seda Menekşe, Aslı Tecimer)

Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Çağla Akın, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Meryem Boz, Jackson (Gizem Karadayı, Melike Yılmaz, Cansu Çetin, Nurse Gökbudak Aydınlar)

Setler: 23-25, 24-26, 19-25

Süre: 90 dakika (31, 33, 26)


BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 7. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.




Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 20:03
  1. Bursa
  2. Galatasaray HDI Sigorta
  3. Nilüfer Belediyespor
  4. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  5. Voleybol

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