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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Fenerbahçe: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:39
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ramazan Çevik

Fenerbahçe: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Damla Çakıroğlu, Dicle Nur Babat, Sıla Çalışkan)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jiniery Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Darya Özbek, Aybüke Özdemir, Nikolaeva, Ceyda Demirhan, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-15, 25-20, 27-25

Süre: 87 dakika (24, 27, 36)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 19:39
  1. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  2. Fenerbahçe
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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