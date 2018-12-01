Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Fenerbahçe: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 001 Aralık 2018 Cumartesi 19:39
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Kandemir, Ramazan Çevik
Fenerbahçe: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Damla Çakıroğlu, Dicle Nur Babat, Sıla Çalışkan)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jiniery Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Darya Özbek, Aybüke Özdemir, Nikolaeva, Ceyda Demirhan, Ezgi Akyaldız)
Setler: 25-15, 25-20, 27-25
Süre: 87 dakika (24, 27, 36)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
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