Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- Eczacıbaşı VitrA: 3 - Karayolları: 028 Kasım 2018 Çarşamba 18:12
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Caner Çıldır, Mehmet Topal
Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, Kim, Gibbemeyer (Simge Aköz, Ezgi Dilik, Boskovic, Güldeniz Önal, Beyza Arıcı)
Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tumas, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Mariana Aydın, Ayçin Akyol, Seda Canlı, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Betül Çetin)
Setler: 25-23, 25-17, 25-23
Süre: 85 dakika (30, 27, 28)
İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
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