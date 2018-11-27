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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- VakıfBank: 3 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

27 Kasım 2018 Salı 20:59
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Recep Karakoç

VakıfBank: Robinson, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Melis Gürkaynak, Sloetjes (Gizem Güner)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Seray Altay, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simon Lee, Ergül Eroğlu, Drews (Melisa Memiş, Simay Kurt, Ayşegül Girgin, Ceyda Aktaş, Buse Kara)

Setler: 25-17, 25-15, 25-20

Süre: 72 dakika (24, 24, 24)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. hafta maçında VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:59
  1. Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
  2. Vakıfbank
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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