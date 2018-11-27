Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- VakıfBank: 3 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 027 Kasım 2018 Salı 20:59
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Recep Karakoç
VakıfBank: Robinson, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Melis Gürkaynak, Sloetjes (Gizem Güner)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Seray Altay, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simon Lee, Ergül Eroğlu, Drews (Melisa Memiş, Simay Kurt, Ayşegül Girgin, Ceyda Aktaş, Buse Kara)
Setler: 25-17, 25-15, 25-20
Süre: 72 dakika (24, 24, 24)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. hafta maçında VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
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