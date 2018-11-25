Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
- THY: 0 - Fenerbahçe: 325 Kasım 2018 Pazar 18:38
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt, Aylin Turnaoğlu
THY: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek Ercan (Berin Yıldırım, Mislina Kılıç, Duygu Arslan, Su Zent, Nikolic)
Fenerbahçe: Antonijevic, Ramos, Dicle Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Bahar Toksoy, Sıla Çalışkan)
Setler: 21-25, 23-25, 17-25
Süre:80 dakika (27, 30, 23)
İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.
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