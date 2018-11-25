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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- THY: 0 - Fenerbahçe: 3

25 Kasım 2018 Pazar 18:38
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Aylin Turnaoğlu

THY: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek Ercan (Berin Yıldırım, Mislina Kılıç, Duygu Arslan, Su Zent, Nikolic)

Fenerbahçe: Antonijevic, Ramos, Dicle Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Dündar (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Bahar Toksoy, Sıla Çalışkan)

Setler: 21-25, 23-25, 17-25

Süre:80 dakika (27, 30, 23)


İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:38
  1. Fenerbahçe
  2. THY
  3. Türk Hava Yolları

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