Voleybol: Toplu sonuç
- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 1, Efeler Ligi'nde ise 5 maç oynandı12 Ocak 2019 Cumartesi 20:47
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında 1, Efeler Ligi'nin 13. haftasında ise 5 müsabaka yapıldı.
İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Beşiktaş-Fenerbahçe Opet: 2-3
- Efeler Ligi
Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor: 1-3
Arhavi Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Ziraat Bankası-Maliye Piyango: 3-1
İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor: 3-0
Fenerbahçe-Halkbank: 1-3
YORUM YAZ