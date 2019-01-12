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Voleybol: Toplu sonuç

- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 1, Efeler Ligi'nde ise 5 maç oynandı

12 Ocak 2019 Cumartesi 20:47
Voleybol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında 1, Efeler Ligi'nin 13. haftasında ise 5 müsabaka yapıldı.

İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Beşiktaş-Fenerbahçe Opet: 2-3


- Efeler Ligi

Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor: 1-3

Arhavi Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Ziraat Bankası-Maliye Piyango: 3-1

İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor: 3-0

Fenerbahçe-Halkbank: 1-3

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 20:47
  1. Efeler Ligi
  2. toplu sonuç
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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