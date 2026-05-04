İran'ın saldırıları sonrası tutuşan BAE'den flaş karar

İran'ın saldırıları sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan üniversiteler 3 gün uzaktan eğitime geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülke topraklarına yönelik İran kaynaklı olduğu iddia edilen saldırıların ardından, tüm yükseköğretim kurumlarında eğitimin 3 gün süreyle uzaktan yapılmasını kararlaştırdı.

BAE resmi haber ajansı WAM, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı açıklamayı aktardı.

Açıklamada, ülkedeki tüm yükseköğretim kurumlarında eğitimin, "5 Mayıs Salı gününden 8 Mayıs 2026 Cuma gününe kadar geçici olarak uzaktan eğitim şeklinde" yapılacağı bildirildi.

BAE'de yükseköğretim kurumlarında eğitimin 3 gün süreyle uzaktan yapılması kararı, ülkeye yönelik İran kaynaklı olduğu öne sürülen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonrasında alındı.

 

BAE ve Umman'a İran saldırısı iddiası

BAE ve Umman'a İran'dan füze ve İHA saldırıları düzenlendiği ileri sürüldü.

BAE, saldırılar sonrası Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Umman'da bir binanın hasar alması sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

