Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Nilüfer Belediyespor: 3 - Sarıyer Belediyespor: 0
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: İbrahim Ünal, Erkan Sarı
Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan)
Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşcı, Ayshan, Strumilo, Dilara Bilge, Bashnakova, Merve İkbal Albayrak (Sinem Bayazıt, Yaren Hatipoğlu, Çağla Erdem, İrem Cor)
Setler: 25-22, 25-14, 28-26
Süre: 71 dakika (27, 21, 33)
BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.