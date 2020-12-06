Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Türk Hava Yolları: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Selçuk Görmen, Onur Coşkun
Türk Hava Yolları: Büşra Şahin, Nursevil Aydınlar, Ada Germen, Özge Nur Çetiner, Ebrar Karakurt, Morales (Merve Dalbeler, Nur Özaydınlı)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Gözde Nur Turan, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Açelya Özman)
Setler: 25-9, 25-15, 25-11
Süre: 60 dakika (18, 22, 20)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Türk Hava Yolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.