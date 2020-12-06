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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Türk Hava Yolları: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-06 18:20:01 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Selçuk Görmen, Onur Coşkun

Türk Hava Yolları: Büşra Şahin, Nursevil Aydınlar, Ada Germen, Özge Nur Çetiner, Ebrar Karakurt, Morales (Merve Dalbeler, Nur Özaydınlı)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Gözde Nur Turan, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Açelya Özman)

Setler: 25-9, 25-15, 25-11

Süre: 60 dakika (18, 22, 20)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Türk Hava Yolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

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