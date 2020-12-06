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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

- VakıfBank: 3 - İlbank: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:20:43 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi


Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Bartsch-Hackley, Rasic, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu (Gizem Örge, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Haak)

İlbank: Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Mambru, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan, Mori (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Ceren Çınar, Yağmur Karaoğlu)

Setler: 25-15, 25-16, 25-17

Süre: 24, 26, 28 (78 dakika)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, sahasında İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

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