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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Karayolları: 3 - Beşiktaş: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-06 15:39:43 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, Hatice Özmen Yıldız

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Seda Aslanyürek, Gerasymova (Gülçin Doğan, Ezgi Kara, Doğa Dıraz)

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Ece Deniz Uçarı, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Ece Günesen, Göknur Silen)

Setler: 25-16, 25-16, 25-17

Süre: 66 dakika (22, 23, 21)


ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Karayolları, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

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