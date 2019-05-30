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Voleybol Küçük Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Erkek) Türkiye Şampiyonası’nda kızlarda Eczacıbaşı, erkeklerde ise Galatasaray, mutlu sona ulaştı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:49
Voleybol Küçük Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Erkek) Türkiye Şampiyonası’nda kızlarda Eczacıbaşı, erkeklerde ise Galatasaray, mutlu sona ulaştı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde 2018-2019 voleybol sezonu Küçük (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası sona erdi. Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen şampiyonanın finallerinde 32’şer kız erkek takım arasından kızlarda Eczacıbaşı, erkeklerde ise Galasaray mutlu sona ulaştı.


Festival Voleybol Küçükler kategorisinde kızlarda; rakibi İstanbul Vakıfbank’ı, 14-25, 18-25, 25-21, 25-20 ve 15-7’lik setlerle 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı şampiyon olurken, İstanbul Vakıfbank ikinci oldu. TVF Spor Lisesi’ni 25-19, 25-14 ve 25-18’lik setlerle 3-0 mağlup eden Galatasaray ise Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonasını 3. sırada tamamladı. Erkekler kategorisinde ise rakibi İstanbul BBSK’nü 25-18, 23-25, 25-15 ve 25-17’lik setlerle 3-1 mağlup eden Galatasaray şampiyon olurken İstanbul BBSK ikinci oldu. Altınyurt’u 25-20, 25-22 ve 25-18’lik setlerle 3-0 mağlup eden Ziraat Bankası ise; Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası’nı 3. sırada tamamladı.


Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde2018-2019 voleybol sezonu Küçük (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası final karşılaşmaların ardından dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Yaşar, TVF MHGK Genel Sekreteri Eyüp Bostancı ve Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan takdim etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Festival, Voleybol’un Midiler ve Küçükler kategorisinden sonra Yıldızlar kategorisinde de voleybolseverler 18-23 Haziran’da Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşayacak.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:49
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