Bebeğinizin sağlığını tehlikeye atıyor olabilirsiniz! Uzmanından net uyarı: Bilimsel dayanağı olmayan...

400-600 gram doğan prematüre bebeklerin, bağışıklık sistemlerinin henüz tam olgunlaşmamış olması nedeniyle enfeksiyonlara karşı daha hassas bir risk grubunu oluşturduğunu da belirten Prof. Dr. Erdeve, şöyle dedi: "Prematüre bebeklerde aşılamanın özel bir önemi var. Aşılar, bu bebekler için yalnızca rutin bir uygulama değil, yaşamı koruyucu temel bir müdahaledir. Özellikle solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere birçok enfeksiyon, prematüre bebeklerde daha ağır seyredebilmekte ve hastane yatışlarına yol açabilmektedir. Bu nedenle aşılamanın zamanında ve eksiksiz yapılması, prematüre bebeklerin korunmasında kritik bir rol oynamaktadır. 'Bebek çok küçük aşı ağır gelir mi?' deniyor. Hayır tam tersi. Prematüre bebekler enfeksiyona çok yatkındır. Ölüme daha yakındır.